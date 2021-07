À 17 ans, Albert Tjaaland, le cousin d’Erling Haaland, est déjà une machine à buts

Attaquant et phénomène de précocité comme son cousin Erling Haaland, Albert Braut Tjaaland, 17 ans, a inscrit son premier but professionnel avec le Molde FK, suscitant la curiosité des Norvégiens.

Dans la famille Haaland, demandez le cousin. Albert Braut Tjaaland n’a que 17 ans et, qu’il le veuille ou non, il est déjà une célébrité en Norvège. Pas tant pour ses performances sur le terrain, mais pour ses liens de parenté: il est le cousin d’Erling Haaland, le précoce attaquant de Dortmund. La filiation est dure à nier: les deux hommes partagent les mêmes traits du visage, le même parcours footballistique, la même position sur le terrain et, visiblement, le même sens inné du but.

De Bryne à Molde

Dans le pays d’origine de la famille, le destin de Tjaaland, ses traits carrés et ses cheveux blonds sont scrutés de près. Son choix de club, à l’été 2020, a ainsi été largement relayé dans les médias, et pour cause: après avoir été formé au Bryne FK, comme son cousin, il a pris la décision de poursuivre sa carrière au Molde FK, en première division norvégienne, comme… son cousin, trois ans plus tôt.

"Je veux aller le plus loin possible. L'objectif est d'intégrer l'équipe première cette année, même si ce sera difficile", s’est-il réjoui au moment de la signature. Son projet est bien engagé: pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, ce dimanche, il a inscrit un but dans le temps additionnel pour parachever le succès de son équipe (4-1), contre une modeste équipe de Spjelkavik.

"Puissant, rapide et physique"

Décrit dans une interview à Eurosport par son entraineur, Erling Moe, comme un joueur "puissant, rapide et physique", qui "aime marquer des buts", Tjaaland est un buteur né : avec Bryne, il affolait déjà les compteurs, avec 40 buts en 31 matchs lors de sa meilleure saison en U19. Une ligne de statistiques que ne renierait pas Haaland, 57 buts en 59 matchs depuis son arrivée au Borussia Dortmund en 2019.

Tjaaland doit sûrement beaucoup à la génétique: en plus de son cousin, son oncle, Alf-Inge Haaland a lui aussi été un défenseur de haut niveau, 81 matchs de Premier League et 34 sélections avec la Norvège. Comme le reste de sa famille, il est d’ailleurs une force de la nature, qui mesure déjà 1,85m. À 17 ans, il est encore amené à grandir, physiquement comme footballistiquement: le RB Salzbourg, troisième club de la carrière d’Haaland, l’attend peut-être au tournant.