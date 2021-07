Dortmund: Haaland signe le maillot d'un jeune fan... entré sur la pelouse en plein match

Erling Haaland a exaucé le rêve d’un jeune supporter ce samedi, lors du match amical perdu par le Borussia Dortmund contre Bilbao (0-2). Le buteur norvégien s’est arrêté pour signer un autographe au fan entré sur la pelouse.

A force d’empiler les buts en Bundesliga et en Ligue des champions, Erling Haaland a déjà atteint le statut de star internationale du ballon rond. Et visiblement, le Norvégien le prend plutôt bien du haut de ses 21 ans. Ce samedi, lorsqu’un fan a fait irruption sur la pelouse pendant le match amical entre Dortmund et Bilbao, disputé à Saint-Gall en Suisse, c’est bien vers lui que le jeune garçon s’est précipité.

Sans sourciller, le "Cyborg" s’est exécuté et a signé un autographe sur le maillot du supporter à quelques minutes de la mi-temps. Histoire d’éviter un quelconque problème avec la sécurité du stade, Erling Haaland a ensuite raccompagner le fan sur le bord du terrain sous les applaudissements de la foule.

Dortmund pas encore prêt pour la reprise

Sur le plan sportif, l’après-midi s’est achevé sur une note un peu plus négative pour Erling Haaland et le Borussia. Remplacé dès la mi-temps de ce qui constituait son retour sur les terrains, le Norvégien a assisté, impuissant, à la défaite du BVB face au club basque (2-0).

Après une victoire contre la faible équipe de Glessen (2-0), le BVB a ensuite enchaîné deux défaites consécutives. Contre Bochum d’abord (1-3), toujours sans Erling Haaland. Face à Bilbao ensuite ce samedi.

Le club de la Ruhr va encore disputer un match de préparation face à Bologne, vendredi prochain. Une dernière sortie pour Haaland et ses partenaires avant de disputer la Coupe d’Allemagne puis de débuter la saison en Bundesliga, le 14 août, par une affiche piège contre l’Eintracht Francfort.

