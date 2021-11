Affaire de la sextape en direct: Benzema reconnu coupable et condamné à un an avec sursis

Zenati, récidiviste, est condamné à 15 mois de prison, une peine qui sera aménagée, et 3.000 euros d'amende. Houass prend 18 mois de prison avec sursis. Angot est condamné à deux ans de prison, peine qui sera aménagée. Quant à Zouaoui, il écope de deux ans et demi de prison, peine non aménageable et donc avec mandat de dépôt, et 3.000 euros d'amende.