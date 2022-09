Affaire Pogba: ce qu’a dit Paul Pogba aux enquêteurs français lors de son audition

Depuis le début de la retentissante affaire judiciaire qui porte son nom, Paul Pogba a été auditionné à deux reprises: le 16 juillet par les enquêteurs italiens de Turin puis le 9 août à Nanterre par les autorités françaises. Voici le récit de son audition devant les enquêteurs français, selon des sources proches du dossier à BFMTV.

• 19 mars: le retour en France et la tentative de racket

Le 19 mars, l'international se retrouve dans l’Hexagone à l’occasion d’un rassemblement de l’équipe de France. Il a prêté une de ses voitures à deux amis d'enfance mais ce véhicule a été confisqué par la police. Le joueur est donc obligé de rentrer à Paris. Paul Pogba a encore beaucoup d'attaches en France. Il profite de son passage pour aller faire un tour dans la cité où il a grandi. Il apprend que la mère de l'un de ses amis est malade et décide d'aller la voir.

En bas de l'immeuble, un homme l'attend. Cet homme, il le connaît, c'est un ami d'enfance. Sa proposition est curieuse et Paul Pogba s'en étonne. "Tu vas venir avec moi, laisse ton chauffeur", lui lance-t-il. Paul Pogba est rassuré par la présence de ses autres amis d'enfance. Il trouve néanmoins les propos de son ami "curieux". La destination est inconnue, mais il décide d’y aller. "Peut-être dans le 94’, déclare-t-il devant les enquêteurs. Il se rend dans un appartement. Un autre ami d'enfance lui ouvre la porte. Paul Pogba est contraint de laisser son téléphone. Dans cet appartement, il voit cinq personnes, tous des amis d’enfance: Machicour, Roushdane (le frère de Machicour), Adama C., Boubacar (le frère d’Adama C.) et Mamadou Magassa, surnommé "Mam’s".

"Deux gars entrent dans la pièce. Ils portaient des cagoules sur le visage, des gilets pare-balle. L'un était armé d'un fusil d'assaut type M16 et l'autre d'un fusil à pompe."

Le premier à prendre la parole est Mamadou. L'homme se plaint alors d'avoir été accusé d'avoir volé de l'argent à Paul Pogba, une rumeur qui viendrait du champion du monde 2018 en personne. "Mam’s" continue sur sa lancée et insiste: il est au courant que Paul Pogba a payé plusieurs fois un marabout. Mamadou Magassa, enervé, le menace alors de dire autour de lui qu’un marabout a en fait été payé par Paul Pogba car il voulait "faire du mal aux gens autour de lui". Il assure même avoir des preuves sur une clef USB. A ce sujet, la version de Paul Pogba diverge: oui, il a eu à faire à un marabout … à qui il a fait des dons pour qu'il envoie "nourriture et denrées en Afrique afin d'aider les populations en difficulté".

Un autre homme prend alors la parole: le dénommé Roushdane. Il menace aussi Paul Pogba - qu’il affirme avoir protégé - en lui demandant de payer. Tous les hommes présents sortent, ne restent plus dans la pièce que Roushdane, Adama et Paul Pogba. L’international français raconte la suite aux enquêteurs: "Deux gars entrent dans la pièce. Ils portaient des cagoules sur le visage, des gilets pare-balle. L'un était armé d'un fusil d'assaut type M16 et l'autre d'un fusil à pompe. (...) Roushdane m'a dit qu’ils étaient mes protecteurs car, selon lui, des bandits voulaient me racketter ou m'enlever. Il fallait que je les paie. Les deux gars ont armé leur fusil et m'ont braqué leurs armes sur moi en me disant que je devais payer sinon le monde serait en danger. Ils m'ont demandé 13 millions d'euros. Trois millions en cash et 10 millions en virement. En étant braqué sous la menace je leur ai dit que j'allais payer."

"J'ai voulu parler mais ils criaient ‘Ta gueule, baisse les yeux’, poursuit Paul Pogba. Tous reviennent alors dans la pièce. Pogba est effrayé. "Roushdane a dit qu'il fallait que je paie. J'avais peur." Paul Pogba assure être resté cinq heures enfermé dans l'appartement, de 23h à 4h du matin.

• 20 mars: l'appel à la banque

Le 20 mars, l’international français appelle sa banque. Boubacar est à côté de lui. Paul Pogba demande 11 millions pour une "sorte d'investissement". "Je voulais que ma banque comprenne qu'il y avait un problème mais je ne pouvais pas le dire car Boub's (Boubacar) était là." La banque refuse. Ses amis d'enfance lui proposent une autre solution: faire de l'investissement dans la crypto monnaie et la metaverse."

• Fin mars-courant avril: la transaction stoppée par Paul Pogba

Pogba part ensuite en stage à Clairefontaine et retourne en Angleterre le 30 mars. Boubacar lui fait signer un document d'engagement d'investissement dans la crypto monnaie. Il lui donne également 100.000 euros en espèce, "car je ne pouvais pas plus", précise Paul Pogba.

Il sollicite à nouveau sa banque car il a besoin de 12,9 millions d'euros. Cette somme, une fois débloquée, il doit la transférer sur le compte d'Adama à dubaï. Mais Paul Pogba ne va pas au bout de la transaction. Il stoppe tout. Il leur parle alors de TRACFIN, un service de renseignement français. "J'ai dit à Boubacar et Adama que j’étais sur écoute, qu'il y avait une enquête à cause de la tentative de virement." Les racketteurs ne le sollicitent plus pendant 10 jours. Puis, courant avril, ils reviennent vers lui. Paul Pogba confie alors qu'il a changé de numéro. Les racketteurs tentent de le joindre, sans succès.

• Mi-juillet: la note vocale

Mi-juillet, Paul Pogba est à Turin. Roushdane, avec le téléphone de Mathias Pogba, lui laisse une note vocale. L'homme assure qu'ils sont tous en danger à cause de lui, qu'il faut que Paul Pogba vienne tout de suite. Le joueur de la Juventus Turin change de nouveau de téléphone et dépose plainte en France et en Italie

• 30 juillet: le message provenant du téléphone de Mathias Pogba

Le 30 juillet, Paul Pogba reçoit un message menaçant provenant du téléphone de son frère. "Il m'envoie un message pour me dire qu'il a tout entendu, qu'il s’est fait braquer, que je dois payer sinon il va balancer tout ce qu'il sait aux médias. Et que j'avais cinq jours pour payer sinon mon image serait fichue."

Paul Pogba hésite. "Les termes exacts du message me font hésiter, je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ai écrits. J'ai prévenu ma mère de partir, c'est ce jour-là que je lui ai parlé de ce qui m'arrivait." Neuf jours plus tard, l’international français livrera tout ce récit aux enquêteurs français.