Affaire Pogba: le message menaçant envoyé à Paul Pogba depuis le portable de Mathias avant les premières révélations

Le Parisien révèle ce vendredi un message parti du téléphone de Mathias Pogba à destination de son petit frère, Paul Pogba. Ce message aurait été envoyé un mois avant le début de l'affaire Pogba et la première vidéo du frère aîné du champion du monde.

Un nouvel élément troublant dans l'affaire qui secoue le football français. Ce vendredi, Le Parisien dévoile un long message envoyé depuis le téléphone portable de Mathias Pogba à destination de son petit frère, Paul. D'après le quotidien, ce long texte a été envoyé un mois avant les premières révélations de Mathias Pogba sur Twitter, fin août.

"Écoute moi attentivement. Aujourd’hui, on a failli perdre la vie moi, Mam’s (Mahamadou Magassa, ex-proche de Paul Pogba également en détention provisoire dans cette affaire) et le grand frelon rouge (sic) par rapport à ce que tu as fait au petit de l’équipe de France, est-il écrit dans le message. Je suis au courant de tout. Aujourd’hui, à cause ton égoïsme et de ta lâcheté, on en est là."

"Je te donne cinq jours pour tout régler"

Toujours selon Le Parisien, l'auteur de ce message demande ensuite à Paul Pogba de verser de l'argent au groupe qui s'en prendrait à son entourage: "Maintenant, c’est très simple, tu vas leur faire le virement qu’ils ont demandé au plus vite (...) Sinon, devant Dieu, j’appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde, je leur raconte tout en détails. (...) Je te donne cinq jours pour tout régler avec Adama (un autre suspect). Si c’est pas bien fait, regarde bien les infos !"

Si ce long message provient du téléphone de Mathias Pogba, rien n'assure que c'est bien lui qui l'a rédigé. "Les termes exacts du message me font hésiter. Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits", a d'ailleurs indiqué Paul Pogba aux enquêteurs, selon les informations du Parisien.

Une nouvelle salve de révélations ce vendredi sur le compte Twitter de Mathias Pogba

Actuellement en détention, Mathias Pogba publié de nouveaux messages et vidéos programmés sur son compte Twitter, très tôt ce vendredi matin. "Les masques vont tomber comme R-Kelly, Weinstein et Mendy et vous verrez que ce n’est pas beau à voir", lance-t-il. Il qualifie le milieu de terrain de "grand hypocrite, manipulateur, sournois, criminel", sur fond de conflit avec sa famille, à qui il a tourné le dos, selon Mathias Pogba.

Le frère aîné des Pogba a également développé ses accusations de maraboutage sur Kylian Mbappé dans une vidéo consacrée à cet effet. "Le tournant fut la Coupe du monde 2018 où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu’envers Dieu, chargea le sorcier d’assurer la victoire de l’équipe de France, lance Mathias Pogba. Le sorcier confirmera lui-même à Mam’s que le travail avait déjà été effectué et c’est là que Mam’s commença à être défrayé. Après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des champions pour s’assurer que Manchester passe."

Mathias Pogba affirme par ailleurs, dans une autre vidéo, qu'un "proche" a été blessé par balle par les "bandits" qui en voudraient à Paul Pogba et sa famille. "Il avait fait gagner du temps à mon frère. (...) Mais au final, mon frère ne fit rien. Les bandits attrapèrent ce proche pour lui tirer une balle dans la main, afin de faire passer un message à mon frère, comme quoi la vie de ses proches étaient en danger", raconte Mathias Pogba.

Comme l'a rapporté RMC Sport le 18 septembre, l'un des suspects portait une attelle lors de sa garde à vue, assurant avoir été blessé par balle. Selon RTL, le rapport d'enquête de police fait effectivement mention d'une blessure par balle. L'agression serait survenue le 10 août dernier et aurait été confirmée par un rapport médical.