EN DIRECT - Affaire Pogba: "un sort contre plusieurs coéquipiers dont Mbappé", les nouvelles accusation de Mathias contre Paul

Mathias Pogba a porté d’autres accusations contre son frère dont sa supposée "collusion avec le crime organisé". " Beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Mon frère (...) a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et qu'il l'a encore aujourd'hui. Si ça n'était que de l'amitié, ça pourrait aller. Le problème est qu'il s'est servi de ces relations et de leurs noms pour se protéger dans la rue et pour faire affaire avec eux dans le but qu'ils fassent des choses pour lui et qu'ils fassent couler le sang pour lui. Je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à ce qu'il trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuie sans prévenir personne, nous abandonnant à notre sort notre mère et moi, laissant sa famille et ses proches devenir les cibles de ces bandits. Certains de nos proches s'étant déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui. Si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c'est uniquement par peur de représailles, n'ayant aucun moyen de tous nous protéger. (...) Il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Bien sûr, il la fait loger seule sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse derrière ses gardes du corps. De plus, cela n'était pas gratuit. Il fallait que ma mère se range de son côté et plaide en sa faveur. Ce qu'elle a malheureusement accepté."