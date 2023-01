Mercato: Ronaldo rêvait plutôt d’un retour au Real Madrid, selon la presse espagnole

Avant de s’engager avec Al-Nassr en Arabie saoudite, Crisitano Ronaldo voulait effectuer son grand retour au Real Madrid, apprend la presse madrilène. Mais le club merengue ne s’est manifestement pas montré intéressé.

Avant d’atterrir en Arabie saoudite, le nom de Cristiano Ronaldo a fait le tour de toute l’Europe ces derniers mois. Comme l'indique Marca, un grand retour au Real Madrid a été souhaité par le joueur, qui s’est heurté au refus du club merengue, désireux de privilégier l’entité avant les intérêts personnels et les exigences du quintuple Ballon d’or.

Si l’international portugais s’est entraîné dans les installations du Real Madrid après la Coupe du monde, alors qu’il était sans club après son départ de Manchester United, cela n’a pas traduit une volonté de la Maison Blanche de le rapatrier. Pas plus que ses visites récurrentes dans la capitale espagnole, où il possède une maison.

Un contrat record à Al-Nassr, 2030 dans le viseur

Le quotidien madrilène ajoute qu’il n’entre donc pas dans les plans du Real Madrid, malgré un retour envisagé par la presse anglaise avec moins de responsabilité. Il va donc devoir découvrir un nouveau continent à l’approche du crépuscule de sa carrière. Avec un rôle d’ambassadeur pour l’Arabie saoudite et en ligne de mire l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Cristiano Ronaldo a été annoncé à Al-Nassr ce vendredi soir par l’actuel leader du championnat saoudien pour un contrat de deux ans et demi à hauteur de 200 millions d'euros annuels, lui offrant le titre du joueur le mieux payé du monde. Après sa signature, l’attaquant de 37 ans s’est dit "impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent", ajoutant que "la vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel".