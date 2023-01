Al-Nassr: les supporters ont chanté à la gloire de Ronaldo à la 7e minute en lançant des "Siuuu"

En attendant les grands débuts de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr s’est imposé samedi sur la pelouse d’Al-Khaleej Saihat, en Arabie saoudite (0-1). Et les supporters du nouveau club de CR7 lui ont rendu hommage en scandant son nom et en reprenant sa célébration à la 7e minute du match.

Il n’a pas encore étrenné son nouveau maillot mais il déchaîne déjà les passions en tribunes. Le club d’Al-Nassr est en ébullition depuis vendredi et l’annonce du recrutement de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais s’est engagé jusqu’en 2025 avec l’équipe de Riyad, capitale de l’Arabie saoudite. Avec un salaire mirobolant à la clé. En attendant d’assister à ses grands débuts, la formation de Rudi Garcia s’est imposée samedi sur la pelouse d’Al-Khaleej Saihat, lors de la 11e journée du championnat local. Une victoire acquise grâce à un but de Vincent Aboubakar en début de rencontre (0-1).

Le match s’est déroulé à Dammam, à 400 km à l’est de Riyad. Et les supporters d’Al-Nassr présents au stade Prince Mohamed bin Fahd en ont profité pour rendre hommage à CR7. A la 7e de jeu, ils ont scandé le nom de Ronaldo, en lançant des "siuuu" en référence à sa célébration iconique.

Depuis que l’arrivée du quintuple Ballon d’or, qui était sans club depuis son départ houleux de Manchester United, les réseaux sociaux d’Al-Nassr explosent. La plupart des comptes ont quadruplé leurs nombres d’abonnés en quelques heures.

"L’Arabie saoudite a beaucoup de potentiel"

Après avoir pris ses quartiers au Moyen-Orient, Cristiano Ronaldo pourrait disputer son premier match ce jeudi face Al-Ta’ee (16h). Dans un King Saud University Stadium totalement acquis à sa cause. "La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, a déclaré la star de 37 ans lors de sa présentation. On a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel. Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d'Al-Nassr".