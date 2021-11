Ballon d’or: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la remise du trophée

Le Ballon d’or 2021 sera remis ce lundi lors d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet, à Paris au cours de laquelle plusieurs autres trophées seront attribués.

Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’or? La réponse sera connue ce lundi soir, deux ans après l’attribution de la dernière récompense individuelle la plus prisée du football. Le journal France Football, à l’origine de l’évènement, avait en effet décidé d’annuler la remise du trophée en 2020 en raison de la crise du coronavirus et malgré le fait que la plupart des compétitions avaient pu aller à leur terme.

Robert Lewandowski, qui avait réalisé le sextuplé avec le Bayern Munich, en aurait été le l’immense favori. Se consolera-t-il ce lundi soir? Il aura la réponse à partir de 20h30, heure d’ouverture de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris, et présentée par La journaliste Sandy Heribert et l’ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba.



L’évènement sera diffusé sur La Chaine L’Equipe et sera également à suivre sur RMC et en direct sur notre site.

Benzema, Messi, Lewandowski, le trio de favoris

Trois noms se dégagent parmi les favoris: Robert Lewandowski auteur d’une nouvelle année très riche en buts, Lionel Messi vainqueur de la Copa America avec l’Argentine et Karim Benzema, brillant avec l’équipe de France et le Real Madrid.

Plusieurs autres trophées seront distribués au cours de cette soirée: le Ballon d’or féminin, le vainqueur du Trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans et le trophée Yachine (meilleur gardien de l’année).