Finir avec plus de Ballons d'or que Messi, la grande obsession de Ronaldo

Avant l’attribution du Ballon d’or lundi, Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, s’est confié sur la motivation de Cristiano Ronaldo: remporter plus de Ballons d’or que son rival Lionel Messi.

Qui remportera le Ballon d’or cette année? Fin du suspense lundi soir. En attendant, les rumeurs, suppositions et autres prédictions se multiplient. Les organisateurs veulent garder le secret au chaud, mais distillent quelques anecdotes pour entretenir l’attente.

Interrogé par le New-York Times, Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, qui organise l’événement, s’est notamment attardé sur le cas de Cristiano Ronaldo, qui a remporté cinq fois le Ballon d’Or (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017). "Ronaldo n'a qu'une seule ambition, c'est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d'or que Messi. Je le sais parce qu'il me l'a dit", a raconté le journaliste au média américain.

Depuis 2008, les deux hommes se partagent le trophée, à l’exception du Ballon d’or 2018, qui a récompensé le Croate Luka Modric. Lionel Messi, sacré de 2009 à 2012 puis en 2015 et 2019, compte un Ballon d’or de plus que son rival portugais. Cristiano Ronaldo va-t-il revenir à hauteur de l’Argentin cette année? Il semble avoir une petite longueur de retard sur l'ancien du Barça cette année. Certes Messi n'a pas réussi une grande année avec Barcelone (seulement vainqueur de la Coupe du Roi) et il n'impressionne pas vraiment avec le PSG, mais il a enfin guidé l'Argentine vers son premier trophée sous son règne, la Copa America, enlevée chez le grand rival brésilien.

Après une année blanche en raison du Covid, l’édition 2021 du Ballon d’or semble plus ouverte que les précédentes. Derrière Lionel Messi et Cristiano Ronlado, Robert Lewandowski et Karim Benzema font également partie des prétendants.