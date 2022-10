Ballon d’or: "C’est très flatteur", Haller savoure son joli classement en pleine bataille contre la maladie

Alors qu’il lutte contre un cancer aux testicules depuis le mois de juillet, Sébastien Haller a terminé à la 13e place du Ballon d’or ce lundi. Présent à la cérémonie à Paris, le buteur international ivoirien a confié toute sa fierté au micro de La chaîne L’Equipe.

Une jolie éclaircie au milieu de son combat quotidien contre le cancer. Alors qu’une tumeur aux testicules lui a été diagnostiquée en juillet dernier et qu’il lutte depuis de nombreuses semaines contre la maladie, Sébastien Haller a eu la bonne surprise d’apprendre qu’il a terminé 13e du Ballon d’or ce lundi.

"Très content, je pense que toutes les personnes qui vont assister à cette cérémonie savent que c’est la plus grosse dans le football. C’est bien d’être là pour partager ce moment avec d’autres personnes, a estimé le buteur Ivoirien de 28 ans auprès de La chaîne L'Equipe avant de connaître son classement définitif. J’ai cru comprendre qu’il y avait quelques noms sortis..."

Haller: "C’est une belle récompense pour moi ou mes proches"

"C’est très flatteur, très flatteur oui… Oui bien sûr (que je suis content), a poursuivi le natif de Ris-Orangis (Essonne) lorsqu'il a été interrogé sur sa présence dans le top 15, alors que son nom n’était pas encore sorti. Après, ce n’est pas le plus important aujourd’hui. Je dirais que c’est un peu anecdotique. Cela témoigne aussi du travail qui est fait avant et c’est une belle récompense pour moi ou mes proches qui sont là aujourd’hui."

Ces derniers jours, auprès de l'UEFA, le buteur du Borussia Dortmund a raconté son combat quotidien contre la maladie. "Je passe cinq jours d'affilée à l'hôpital, où je suis branché 24h/24 et 7j/7, je ne peux pas sortir du lit pendant que le traitement est injecté dans mon corps. Ensuite, j'ai droit à deux semaines de repos. C'est la phase 1, et je dois le faire quatre fois. Quatre phases de chimiothérapie d'une durée d'environ trois semaines chacun, a détaillé Haller. Selon l'évolution de mon cancer et sa propagation, je pourrais être obligé de subir une intervention chirurgicale. Beaucoup de gens me demandent quand je serai de retour, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte donc c'est difficile de leur donner une réponse claire."