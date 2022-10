Ballon d’or: costume en hommage à Tupac, petites lunettes… L'entrée fracassante de Karim Benzema sur le tapis rouge

Grandissime favori pour succéder à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’or, Karim Benzema a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet (Paris) ce lundi soir. Avec un costume en hommage à Tupac.

Cela peut devenir l’une des soirées les plus mémorables de sa carrière. Immense favori pour succéder à Lionel Messi au cours de la 66e cérémonie du Ballon d’or, Karim Benzema est arrivé au Théâtre du Châtelet, à Paris, un peu avant 20 heures ce lundi soir.

Lunettes sur le nez, costume impeccable... Pour cette soirée qui s’annonce si spéciale, le buteur du Real Madrid a opté pour un look sobre mais travaillé. Et pour cause: sa tenue est un hommage au défunt rappeur américain Tupac, qu'il adore. Acclamé à son arrivée sur le tapis rouge, KB9 a gratifié les fans d’un petit pouce en l’air.

"On va kiffer le moment"

"Je suis content, très content d’être là. Je suis fier d’être là, déjà, juste parce que c’est la première fois. Donc après... voilà on verra. On va kiffer le moment, a souri le buteur au micro de La chaîne L’Equipe. Je n’ai pas un match en particulier parce qu’on a fait beaucoup de matchs de très haut niveau, a-t-il poursuivi en réponse à une question sur un moment fort de la saison écoulée. Mais, au final, je dirais la victoire en Ligue des champions."

À quelques instants de possiblement devenir le cinquième Français à remporter le plus prestigieux trophée individuel, quelles émotions lui traversent l’esprit ? "Tout, tout tout… Depuis tout petit, depuis que j’ai commencé le foot, a confié l’ancien Lyonnais. Maintenant on verra mais je suis très content d’être ici."