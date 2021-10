PSG-Leipzig: "Messi s’est parfaitement adapté", annonce Pochettino

A la veille de la réception du RB Leipzig mardi en Ligue des champions (en direct sur RMC Sport1), l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a été interrogé sur Lionel Messi. Trois mois après son arrivée à Paris, la star argentine se sent de mieux en mieux selon le coach parisien.

C’était il y a un peu plus de trois mois et cela semble déjà une éternité. Le 10 août dernier, le PSG annonçait la signature de Lionel Messi. Immédiatement adopté par ses partenaires et les supporters, le sextuple Ballon d’or argentin présente aujourd’hui un bilan d’un but en cinq apparitions avec l’équipe parisienne (trois en Ligue 1 et deux en Ligue des champions). C’est lors du choc face à Manchester City au Parc qu’il a inscrit son unique but sur un service impeccable de Kylian Mbappé. A l’heure de retrouver la C1 mardi avec la réception du RB Leipzig (21h, en direct sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a été interrogé sur l’adaptation de la recrue star de l’été parisien.

>> Pour regarder PSG-Leipzig sur RMC Sport1, l'abonnement aux offres RMC Sport est par ici

"Il est beaucoup plus tranquille"

"Messi est un joueur brillant, a déclaré le coach du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Il a brillé à Barcelone, il a brillé avec la sélection argentine, et il brille avec le PSG. Il s’est parfaitement adapté. Il a une intelligence et une capacité d’adaptation excellentes. Il est beaucoup plus tranquille et a appris avec le temps et l’expérience de plusieurs mois ici au club." Et Prochettino de poursuivre : "Nous sommes très satisfaits, il est très content d’être à Paris. Nous espérons que tout se fasse naturellement, qu’il soit dans la forme qu’il espère, que nous espérons, et je n’ai aucun doute que ce sera ainsi. "