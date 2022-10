"Ballon d'or du peuple", Benzema explique son discours

Lors de sa consécration lundi soir, Karim Benzema a expliqué dans son discours qu'il s'agissait du "Ballon d'or du peuple". Une phrase sur laquelle il est revenu peu après en conférence de presse, en précisant qu'il s'agissait d'un moyen de montrer son amour envers ses fans de la première heure.

L'image de l'ancien gamin de Bron qui reçoit son trophée du Ballon d'or des mains de l'une de ses idoles, Zinédine Zidane, restera sûrement gravée à vie dans la mémoire de Karim Benzema. Dans celles des spectateurs présents lundi soir au théâtre du Châtelet, on se rappellera surtout du discours du nouveau lauréat. Un discours volontairement populaire, à l'image de la formule prononcée par "KB9" : "le Ballon d'or du peuple".

"Mes fans m'ont soutenu dans tous les moments, j'ai envie de partager ce trophée avec eux"

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, le joueur du Real Madrid était interrogé sur le sens de cette formule aux accents presque politiques : "Non il n'y a rien de politique, c'est simplement par rapport à là d'où je viens, par rapport à tous mes fans aussi. Quand je dis 'Ballon d'or du peuple', c'est parce qu'ils y ont participé. Ils m'ont poussé à chaque fois quand il y avait des obstacles, ils m'ont soutenu dans tous les moments. J'ai envie de partager ce trophée avec eux, ils le méritent parce que depuis longtemps, depuis Lyon, ils ont toujours été là à me pousser, à me motiver. Donc aujourd'hui je suis content et j'espère qu'eux aussi."

Le Graal individuel en poche, Karim Benzema s'est également projeté sur ses objectifs d'ici la fin d'année 2022, notamment avec les Bleus. "J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent. C’est un objectif: aller au Mondial et tout faire pour le gagner." Un voeu partagé par tous ses coéquipiers et sans nul doute par des milliers de supporters tricolores.