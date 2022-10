"Le roi", "or pur", "soirée enchantée"... La presse s’enflamme pour le Ballon d'or de Karim Benzema

Le sacre de Karim Benzema, lundi soir lors de la 66e cérémonie du Ballon d’or, fait la Une de nombreux médias européens. Si les journaux anglais, italiens ou allemands n’en font pas des tonnes, la presse espagnole - du moins une partie - savoure la consécration de celui qu’elle a vu débarquer il y a désormais 13 ans.

C’était fortement pressenti depuis le printemps dernier, quand, au terme d’une phase finale tout simplement hallucinante, Karim Benzema a soulevé la Ligue des champions avec le Real Madrid. Depuis ce lundi soir, c’est désormais officiel: Karim Benzema est le cinquième Français à remporter le Ballon d’or.

>> Revivez la cérémonie du Ballon d'or EN DIRECT

Événement de ce début de semaine, la 66e cérémonie du plus prestigieux trophée individuel, organisée au Théâtre du Châtelet (Paris), fait forcément beaucoup réagir de l’autre côté des Pyrénées. En Espagne, la presse madrilène s’enflamme pour l’ancien attaquant lyonnais, arrivé dans la capitale il y a 13 ans déjà. "Le Roi Benzema", écrit Marca sur son site internet, avec un article aux couleurs du Ballon d’or. "Jamais, auparavant, il n’y avait eu une telle différence entre le vainqueur et les autres", s'enflamme le journal pro-madrilène, qui consacré également la Une de son édition papier de ce mardi à KB9 et la Barcelonaise Alexis Putellas, lauréate du Ballon d'or féminin, avec le titre "De justice et d’or".

"De l’or pur”, écrit de son côté le média pro-Barça Mundo Deportivo, qui met également Putellas et Benzema ensemble en Une de son édition papier. Sur son site internet, le journal choisit d’évoquer Cristiano Ronaldo, dont le départ du Real Madrid a assurément marqué un tournant pour l’attaquant des Bleus. "Benzema n'a jamais foulé un tapis rouge en tant que protagoniste jusqu'à présent, si peut-être en tant que camarade d'un Cristiano Ronaldo qui fait face à la phase crépusculaire de sa carrière. Le Français, toujours dans l'ombre, a trouvé sa meilleure version par surprise lorsque le Portugais a quitté Madrid. Depuis, il relève le défi avec plaisir, sans s'alourdir de responsabilité. Il a été libéré", détaille le média espagnol.

Sport, média catalan, chambre la soirée ratée... du Real

Sport est un peu plus taquin. En Une de son site internet, le quotidien catalan évoque bien le sacre de Benzema… mais préfère mettre l’accent sur la troisième place du Real Madrid au trophée de la meilleurs équipe. "Benzema remporte le Ballon d'Or dans une fête amère pour le Real Madrid. Ce n'était pas la grande soirée que Madrid avait espérée", estime Sport.

Le site internet de Sport © Capture d'écran

Chez nos voisins européens, le Ballon d’or de Benzema est loin d’occuper tout l’espace médiatique. En Angleterre, le Daily Mail parle d’une "reconnaissance méritée", quand Bild, en Allemagne, évoque simplement l’hommage du Français à Tupac ou l’émotion de sa maman au moment de sa montée sur scène. En Italie, le site internet de la Gazzetta Dello Sport, premier quotidien sportif du pays, ne faisait même pas mention de ce sacre lundi aux alentours de minuit.

Le site internet de Bild © Capture d'écran

La fierté de la presse lyonnaise

En France, outre L'Équipe, qui se félicite du retour du Ballon "à la maison", la presse lyonnais a fêté l’enfant du pays, photos des scènes de liesse à l’appui.

"Lyon et Bron, sa ville natale, ont chaviré de bonheur ce lundi peu avant 23 heures (22 heures, ndlr)", écrit notamment Le Progrès sur son site internet, tout en parlant d'une "soirée enchantée". Ce n’est pas les fans de football, français comme espagnols, qui vont dire le contraire.