Ballon d’or: les messages très fair-play de Giroud et Mbappé après le sacre de Benzema

Alors que leur relation a parfois été tumultueuse, entre concurrence à la pointe de l’attaque des Bleus et petite phrase sur le "karting" et la "F1", Olivier Giroud a tenu à féliciter Karim Benzema après son sacre au Ballon d’or. Malgré la déception de sa sixième place, Kylian Mbappé a quant à lui rendu hommage à son "frérot".

Ils n’ont pas oublié d’avoir un petit mot pour leur coéquipier sur le front de l’attaque tricolore. Après le sacre de Karim Benzema lors de la 66e cérémonie du Ballon d’or ce lundi au Théâtre du Châtelet (Paris), Olivier Giroud et Kylian Mbappé se sont tous les deux fendus d’un petit message de félicitations au buteur madrilène.

Malgré une concurrence pour une place à la pointe de l'attaque chez les Bleus et leur relation tumultueuse marquée notamment par la phrase du Merengue sur le "karting" et la "F1, le buteur de l'AC Milan a quand même tenu à le féliciter après son sacre au Ballon d'or. "Félicitations Karim Benzema", a sobrement lâché l’ancien d'Arsenal et de Chelsea dans une story Instagram.

Giroud félicite Benzema après son sacre au Ballon d'or © DR Instragram

Mbappé: "Félicitations frérot. Mérité!"

Présent à la cérémonie mais "seulement" sixième du classement du Ballon d’or, Kylian Mbappé, qui a chaleureusement applaudi KB9 au moment où ce dernier a reçu son trophée des mains de Zinédine Zidane, a également publiquement rendu hommage au Madrilène. "Félicitations frérot. Mérité !", a écrit le natif de Bondy sur Instagram.

Ensemble, Benzema, Giroud et Mbappé tenteront peut-être d’aller chercher la troisième étoile de l’équipe de France à la Coupe du monde au Qatar, le prochain objectif du buteur du Real. "Les promesses à ma mère ont été tenues, c’est pour ça que je suis très fier, a indiqué Benzema en conférence de presse. J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent. C’est un objectif: aller au Mondial et tout faire pour le gagner."