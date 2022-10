Ballon d'or: Oudéa-Castéra salue le "talent d'exception" et la "résilience" de Benzema

Le Ballon d'or décerné lundi à Karim Benzema récompense "un parcours incroyable avec un talent d'exception, énormément de travail et beaucoup de résilience", a réagi auprès de l'AFP la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Des hommages de tous bords. Le Ballon d'or décerné ce lundi à Karim Benzema récompense "un parcours incroyable avec un talent d'exception, énormément de travail et beaucoup de résilience", a réagi auprès de l'AFP la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Après la cérémonie au Théâtre du Châtelet qui a consacré l'avant-centre du Real Madrid, cinquième français désigné Ballon d'Or, la ministre a salué le parcours du joueur depuis son quartier de Bron, en banlieue lyonnaise, se disant "touchée" par l'expression employée par Benzema: le "Ballon d'Or du peuple".

>>> Les dernières réactions sur le Ballon d'or de Benzema

"C'est un homme qui a en effet vécu cette part d'ombre"

"Je suis vraiment très heureuse pour lui, ses racines qu'il a construites à Lyon, ses deux mentors Zidane et (le Brésilien) Ronaldo, tout ce qu'il a constuit au Real Madrid, il l'a superbement exprimé ce soir, je pense que ça récompense un parcours incroyable avec un talent d'exception, énormément de travail et beaucoup de résilience", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra.

Interrogée sur les démêlés extrasportifs de Benzema, de l'affaire "Zahia", où il a été relaxé, à l'affaire de la "sextape", qui lui a valu un an de prison avec sursis, la ministre a relevé que Karim Benzema avait connu bien des difficultés.

"Effectivement il a traversé beaucoup d'épreuves", a-t-elle dit. "Maintenant il faut regarder devant, il a encore beaucoup de choses à démontrer, beaucoup de gens à faire rêver, beaucoup d'enfants à inspirer. Et on espère le voir vraiment absolument au top avec la sélection française", a-t-elle dit, à l'approche du Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

"C'est un homme qui a en effet vécu cette part d'ombre, ces moments de rebond aussi. Ce soir on célèbre encore une fois l'homme, le sportif, cette combinaison entre un talent et une résilience, une volonté, un travail exceptionnel. Je pense que pour la jeunesse de notre pays, c'est cela d'abord qu'il faut retenir: cet ancrage dans la durée, d'un travail, d'une volonté d'accomplir ses rêves, d'aboutir, et de faire quelque chose de très, très grand de son talent", a-t-elle conclu.

Auparavant, le sacre de Benzema avait été salué sur Twitter par le président français Emmanuel Macron, qui a tweeté "KB9 !", l'un des surnoms du joueur. "Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d'or à la France. Félicitations à lui!", a ajouté le chef de l'Etat.