Barça: Kun Agüero devrait annoncer sa retraite ce mercredi

Longtemps évoquée, la future retraite de Sergio Agüero devrait être annoncée ce mercredi dans une conférence de presse organisée par le FC Barcelone. Une fin de carrière précipitée pour l'attaquant de 33 ans, victime de problèmes cardiaques.

Une page se tourne. Six mois après son arrivée en Catalogne, Sergio Agüero devrait annoncer sa retraite ce mercredi lors d'une conférence de presse organisée par le FC Barcelone. "Ce mercredi midi aura lieu au Camp Nou la venue de Sergio Agüero pour expliquer son avenir. L'évènement se déroulera en présence de Joan Laporta, président du FC Barcelone et du joueur de l'équipe première", a expliqué le club catalan sur les réseaux sociaux. Longtemps évoqué dans la presse espagnole, l'avenir du "Kun" devrait donc se poursuivre loin des terrains de football.

Seulement cinq matchs avec le Barça

Arrivé libre au Barça lors du dernier mercato estival en provenance de Manchester City, l'Argentin de 33 ans a connu de nombreuses galères en Catalogne, entre le départ de son ami Lionel Messi au PSG, une blessure au mollet et ses problèmes cardiaques apparus face à Alavés, le 30 octobre dernier. En six mois, le "Kun" aura donc disputé cinq matchs toutes compétitions confondues avec le Barça, pour un seul but inscrit, face au Real Madrid.

Une triste fin de carrière poure le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City (260 buts en 390 matchs), qui a remporté cinq Premier League, une Cup et six Carabao Cup avec les Skyblues, ainsi que la Copa America l'été dernier, après une finale pleine de suspense face au Brésil.