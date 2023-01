Brétigny: Deschamps rend visite à un jeune footballeur opéré du coeur après un malaise cardiaque

Un jeune joueur de Brétigny victime d'un malaise cardiaque lors d'un match a reçu la visite du sélectionneur de l'équipe de France.

Victime d’un malaise cardiaque à l’occasion d’un match amical à Yerres le dimanche 8 janvier, Jean-Pierre, un joueur du CS Brétigny, a été opéré du cœur. Le club a communiqué sur cette opération, expliquant qu’elle s’était "bien passée". Le joueur a ensuite eu la bonne surprise de recevoir une visite quelque peu inattendue, celle d’un certain Didier Deschamps.

Le sélectionneur de l’équipe de France rendait visite aux jeunes hospitalisés à l’hôpital Necker, un établissement qu’il visite régulièrement dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, dont il est le parrain pour la cinquième année consécutive.

Didier Deschamps poursuit d'ailleurs son tour de France dans le cadre de la collecte de fonds en faveur des enfants et adolescents hospitalisés. Le champion du monde 1998 visitait lundi la Maison des adolescents avec Brigitte Macron, qui préside la Fondation des Hôpitaux. Cette année, le lancement de la campagne a eu lieu à Nice mercredi dernier, en présence du maire de la ville Christian Estrosi.

"C'est une cause à laquelle je suis très sensible, expliquait Deschamps l'an dernier. Si ma notoriété peut permettre d'aider l'association c'est bien. Je crois que cela me fait plus plaisir à moi d'aller voir ces enfants qu'à eux de me voir. Ils ont toujours la banane et une joie de vivre incroyable alors qu'ils sont dans des situations très difficiles. Ça donne moins envie de se plaindre pour un oui ou pour un non."