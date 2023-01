Equipe de France: Petit demande à Zidane de "prendre un risque" avec un nouveau club

Emmanuel Petit a livré son ressenti sur la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Le membre de la Dream Team RMC Sport espère voir Zinedine Zidane profiter de ce délai pour montrer ce qu'il sait faire en entraînant un autre club européen.

A peu de choses près, Didier Deschamps aurait pu mener l'équipe de France à un deuxième sacre consécutif lors du Mondial. Fort du titre acquis en 2018 et de la finale des Bleus en 2022, le sélectionneur a prolongé son contrat pour quatre années supplémentaires. Rien d'anormal pour Emmanuel Petit malgré l'envie affichée par Zinedine Zidane de le remplacer sur le banc tricolore.

"Cela m’embête qu’on les oppose en permanence. Cela me rappelle le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. A chaque fois il fallait les opposer pour trouver une certaine cohérence dans ce que l’on pouvait dire, a estimé l'ancien milieu des Bleus ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Je ne pense pas que Didier Deschamps soit condamné à rester dans l’ombre de Zinedine Zidane. Je ne pense pas, parce que si DD est encore amené à gagner un titre comme une Coupe du monde ou un Euro… Ce qu’il a réalisé depuis sa prise de fonction avec l’équipe nationale, c’est tout à fait considérable."

"Partout où Deshamps va, cela se transforme en or"

Prolongé grâce à ses résultats et pas uniquement à cause de son amitié avec le président Noël Le Graët, Didier Deschamps mérite de rester à la tête des Bleus selon son ancien partenaire de France 98. Depuis 12 ans avec l'équipe de France, le technicien a montré sa compétence.

"En termes d’image, oui Zidane... Mais après on ne les compare pas lorsqu’ils étaient joueurs. On les compare comme entraîneurs. La longévité de DD parle également pour lui. Partout où il est allé en tant qu’entraîneur, il a gagné. Il a aussi pris des risques, a encore analysé Emmanuel Petit. Rappelez-vous de sa première prise de fonction à Monaco, il a hissé l’équipe en finale de Ligue des champions. Derrière il va à la Juventus et la fait remonter depuis la D2 en Serie A et il gagne le titre. Derrière il enchaîne également avec l’équipe de France. Partout où il va, cela se transforme en or. La longévité parle d’elle-même."

Petit demande à Zidane de confirmer loin du Real

Soucieux de succéder à Didier Deschamps, Zinedine Zidane refusé les autres propositions de travail venues de plusieurs cadors européens. Mais avec la prolongation de l'actuel sélctionneur français, l'ancien meneur de jeu tricolore va pouvoir relever un nouveau défi. L'occasion pour lui de montrer qu'il peut réussir sans l'institution Real Madrid. Avec la formation madrilène et Ronaldo, le champion du monde 98 a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions mais n'a plus entraîné depuis 2021. Il est temps de rebondir.

"Ce qu’a fait Zizou est tout à fait remarquable. Mais c’est sur trois années. Maintenant c’est dans le contexte du Real Madrid. Moi j’attends, justement par rapport à la prolongation de Deschamps en équipe de France, j’aimerais que Zidane aille entraîner un autre club, a finalement réclamé Emmanuel Petit. Qu’il prenne un risque dans un autre club et qu’il montre exactement ce qu’il pourrait faire. Je n’ai pas de doute sur sa réussite mais Deschamps n’est pas condamné à rester dans son ombre. Ce que Deschamps a déjà fait et ce qu’il fera probablement dans les années à venir, c’est tout à fait remarquable. On a le droit de ne pas aimer DD dans son management, dans ses choix et sa façon de faire jouer. Mais on ne peut pas enlever tous les titres qu’il a gagnés et les finales qu’il a jouées."