Bayern: Tuchel donne des nouvelles de Neuer et en dit un peu plus sur un retour

Absent des terrains depuis décembre après s'être fracturé le tibia, l'emblématique gardien du Bayern Manuel Neuer poursuit sa rééducation à Munich. Pour le plus grand plaisir de son entraîneur Thomas Tuchel.

Quatre mois après s'être cassé la jambe au ski à la suite de l'élimination de l'Allemagne au premier tour de la Coupe du monde au Qatar, Manuel Neuer poursuit sa rééducation à Munich. Remplacé par Yann Sommer pour le reste de la saison, l'international de 37 ans a notamment suivi à distance la déroute subie à Manchester mardi en Ligue des champions (3-0).

À la veille de la réception d'Hoffenheim en Bundesliga, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de son capitaine, qui ne rejouera pas cette saison. "C'est un grand plaisir de regarder Manu faire sa rééducation, parce que ça avance tous les jours", a souligné l'entraîneur bavarois en conférence de presse, ajoutant que Neuer effectuait pour la première fois des "exercices de gardien de but".

Tuchel ne veut pas trancher sur le poste de numéro un

"Cela m'a directement donné un bon sentiment en le regardant faire. Pour l'instant, nous attendons simplement et nous l'encourageons dans cette voie. Il est notre capitaine et celui de l'équipe nationale allemande, ne l'oubliez pas, a rappelé Tuchel. Nous parlons d'une grande, grande personnalité du sport allemand et du Bayern Munich. Nous croisons les doigts, il aura tout notre soutien. Et en même temps, Yann reçoit tout le soutien qu'il mérite."

Pour la saison prochaine, l'ancien entraîneur du PSG n'a pas voulu trancher sur la question du gardien numéro un, un sujet qui "n'est pas d'actualité pour le moment." Yann Sommer (34 ans) est sous contrat jusqu'en 2025, alors que Manuel Neuer (37 ans) est lié au Bayern Munich jusqu'en 2024.