Bayern Munich: blessure, coup de poing, suspension… comment l’aventure de Sadio Mané a tourné au cauchemar

Recrue star du Bayern Munich lors du dernier mercato estival, Sadio Mané vit un calvaire en Bavière. Entre une longue blessure, une pénurie de but depuis octobre et son dernier coup de sang contre Leroy Sané, l’international sénégalais est loin de vivre la meilleure période de sa carrière.

Il devait être la nouvelle force offensive du Bayern Munich après le départ de Robert Lewandowski au Barça. Transféré en provenance de Liverpool contre un chèque de 32 millions d’euros, Sadio Mané avait beaucoup d’attentes placées en lui. Et le Sénégalais a pourtant rapidement marqué des points sous les ordres de Julian Nagelsmann, en trouvant le chemin des filets dès son premier match contre l’Eintracht Francfort le 5 août. Les trois premiers mois de Mané sont pourtant satisfaisants, avec six buts en 12 matchs de Bundesliga et trois lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Mais tout bascule le 8 novembre 2022. À quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, Sadio Mané sort sur blessure face au Werder Brême après seulement 20 minutes. Si le Bayern se voulait rassurant quant au pépin de son joueur, la sanction est tombée pour l’ailier sénégalais: touché au péroné droit, il doit dire adieu à ses rêves de Mondial avec les Lions de la Téranga, malgré un infime espoir. Il suit donc de loin le parcours des champions d’Afrique, éliminés en huitième de finale par l’Angleterre.

Une disette inquiétante

De retour sur les terrains le 26 février contre l’Union Berlin, Sadio Mané peine à retrouver son efficacité d’avant blessure. En neuf matchs disputés, il n’a toujours pas marqué et son dernier but remonte au 29 octobre dernier face à Mayence. Une longue traversée du désert ponctuée d’un temps de jeu largement réduit. Que ce soit sous les ordres de Julian Nagelsmann ou depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, l’ancien joueur de Liverpool n’a démarré que trois matchs depuis son retour.

Sorti du banc lors des chocs européens - face au PSG lors du huitième de finale retour de Ligue des champions et mercredi contre Manchester City lors du quart aller - Sadio Mané se fait surtout remarquer pour ses frasques extra sportives ces dernières semaines. Furieux d’avoir disputé seulement huit minutes face aux Parisiens le 8 mars, Mané aurait eu un accrochage verbal avec Julian Nagelsmann… finalement viré quelques jours plus tard.

Coup de sang et suspension

S’il espérait se relancer avec Thomas Tuchel, Sadio Mané est victime de la forte concurrence en attaque au Bayern (Müller, Musiala, Sané, Choupo-Moting, Coman, Gnabry). Le déplacement à Manchester City mercredi (3-0) est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Après la déroute des Bavarois en Angleterre, le Sénégalais s’est embrouillé avec Leroy Sané dans les vestiaires. D’après le quotidien allemand, Sané, titulaire au coup d’envoi, et Mané, entré en jeu à la 69e minute, avaient déjà eu un désaccord à propos d’une action anodine pendant la rencontre. Le ton serait ensuite monté dans les vestiaires entre les deux hommes. Fortement contrarié par la manière dont lui aurait parlé Sané, Mané aurait alors adressé un coup au visage de son coéquipier. Les deux hommes ont ensuite dû être séparés par leurs partenaires, qui auraient été choqué par le geste du numéro 17.

Pour la presse sénégalaise, Mané serait sorti de ses gonds en raison d’une insulte raciste prononcée par son coéquipier allemand. “Noir de merde”, aurait lancé Sané. Les propos n'ont pas été confirmés. Officiellement suspendu par son club pour “un écart de conduite”, Sadio Mané s’est entraîné normalement avec le groupe - y compris Sané - et s’est expliqué avec Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, président du directoire et directeur sportif du club.

Un avenir loin du Bayern?

L’ancien joueur de Metz a toutefois trouvé du réconfort auprès de son entraîneur, qui a pris sa défense ce vendredi à la veille de la réception d’Hoffenheim en Bundesliga. Je suis le premier avocat et le premier défenseur de Sadio, je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau. Il a toute ma confiance, même après l'erreur qu'il a commise. C'était too much et contraire à notre code de conduite. Il s'est excusé sérieusement et il était important pour moi qu'il reste avec nous à l'entraînement."

Cette première saison en Allemagne est loin d’être un conte de fée pour Sadio Mané. À tel point que la question de son avenir se pose: où jouera le joueur de 31 ans l’an prochain? Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2025, le Sénégalais pourrait aller voir ailleurs, comme le rapporte Sky Germany. Pour plusieurs joueurs du club munichois, il serait inconcevable que Mané reste au club. Drôle d’ambiance.