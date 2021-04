Bayern: nouvelles rassurantes pour Coman, sorti à la pause, avant le PSG

Sorti à la pause du match contre l’Union Berlin après une alerte au genou, l'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman ne serait pas gravement touché, selon nos informations. Sa participation au match contre le PSG, mardi en quart de finale retour de Ligue des champions (à 21h en direct sur RMC Sport 1), ne serait pas remise en cause pour le moment.

La sortie de Kingsley Coman à la pause de la rencontre entre le Bayern Munich et l’Union Berlin (1-1) avait de quoi inquiéter, en vue du match retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi. Selon nos informations, confirmées par Hans-Dieter Flick, les nouvelles sont toutefois rassurantes. Touché au genou à la demi-heure de jeu, le Français s’est fait soigner pendant plusieurs minutes sur le bord du terrain, avant de terminer la première période.

Sa présence contre Paris pas remise en cause

Son changement était en réalité prévu par le Bayern Munich avant la rencontre: Kingsley Coman devait jouer la première période et Leroy Sané la seconde. Sa petite alerte au genou n’y serait donc pour rien et la présence du Français pour le déplacement à Paris, mardi en quart de finale retour de Ligue des champions, n’est pour le moment pas remise en cause. "Il était prévu de faire ce remplacement à la mi-temps, a confirmé Hans-Dieter Flick au micro de Sky Sports. Mais Coman a été touché un peu avant, il a reçu un coup à la tête du péroné. J'espère que ce n'est rien de grave ."

Son alerte au genou, plus qu’une nouvelle blessure, ne serait qu’une petite douleur réveillée. Coman sera examiné par le staff dans les prochaines heures mais le Bayern Munich ne serait pas inquiet. Enfin une nouvelle positive pour les Bavarois, qui ont déjà de nombreux joueurs indisponibles (Lewandowski, Gnabry, Goretzka, Sule, Hernandez).

Hans-Dieter Flick, après un nul décevant concédé en fin de match, va pouvoir se focaliser sur la rencontre face au Paris Saint-Germain, vainqueur 3-2 au match aller. Il espère récupérer quelques uns de ses joueurs, dont Hernandez et Goretzka, absents ce samedi. "Nous devons attendre. Kingsley est contusionné, Jérôme (Boateng) a mal (touché au genou), a-t-il souligné, toujours pour Sky Sports. Il nous reste deux jours pour se remettre. Ce qui compte, c'est d'être prêt mardi à 21 heures."