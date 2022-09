Liga: grâce à ses stars et malgré un gros imprévu, le Barça sort du piège Cadix avant le choc face au Bayern

Avant le choc en Ligue des champions face au Bayern Munich prévu mardi, le FC Barcelone a évité le piège à Cadix en Liga (4-0). Grâce à un but en mode renard des surfaces de Frenkie de Jong, et les réalisations de Robert Lewandowski, Ansu Fati et Ousmane Dembélé, le Barça prépare au mieux son choc. La rencontre a néanmoins été suspendue durant de longues minutes en raison du malaise d'un fan dans les tribunes.

Les avants-matchs de Ligue des champions sont souvent synonymes de difficultés pour les grosses formations. Ce fut le cas pour le PSG (victorieux difficile de Brest 1-1) et le Bayern Munich (tenu en échec par Stuttgart 2-2). Pendant un moment, le FC Barcelone a été confronté à cette réalité face à Cadix avant de finalement dérouler pour signer un écart large (4-0).

Avant le choc de ce mardi face au Bayern, Xavi a procédé à un gros turnover, en mettant les hommes en forme Robert Lewandowski, Pedri et Ousmane Dembélé sur le banc. Une chance pour Memphis Depay et Ferran Torres, souvent remplaçants, de se mettre en valeur. Mais ça n’a pas vraiment été le cas. C’est simple, durant le premier acte, la seule vraie occasion nette est à mettre au profit de Raphinha qui à la 9e minute touche le poteau. Après ? Pas grand-chose durant le premier acte.

Torres et Memphis ne marquent pas de points

Censés montrer qu’ils peuvent être des cartouches précieuses pour Xavi, Memphis Depay et Ferran Torres n’ont pas eu le rendement attendu. Il faut dire que durant le premier acte, les Catalans ont multiplié les centres, mais le Néerlandais n’était que trop rarement dans cette zone. La preuve déjà de l’importance de Lewandowski en pointe ? Ça en a tout l’air. Et la suite de la rencontre confirmera ce constat.

Pour la défense des deux attaquants, Cadix a longtemps défendu bas et a clairement refusé le jeu. Titularisé à la place de Jordi Alba, Alejandro Baldé aurait pu (dû) obtenir un penalty après avoir été accroché par Alejo. Hormis un Gavi très disponible dans l’entrejeu, les Catalans ne se montrent pas tranchant. Peu avant la pause, Torres peut débloquer la situation, mais sa frappe enroulée passe de peu au-dessus du cadre.

Lewandowski encore décisif

Heureusement pour le spectacle, la deuxième période est plus plaisante. Poussé tout le long du mercato estival vers la sortie par sa direction, De Jong tel un renard des surfaces va définitivement lancer le match. À la 54e minute, Raphinha côté droit adresse une passe en profondeur lumineuse pour Gavi. L’Espagnol centre dans l’axe et le Néerlandais surgit et fait trembler les filets.

Peu de temps après, Xavi fait entrer les stars Dembélé, Pedri et Lewandowski. Et la sauce ne tarde pas à prendre. Remuant durant la rencontre, Raphinha adresse à nouveau un entre à ras de terre vers le point de penalty. De Jong se jette mais est gêné par un défenseur. Qu’à cela ne tienne, le Polonais suit l’action et tacle dans le but vide pour faire le break.

Un supporter fait un malaise dans les tribunes

Peu avant la fin du temps réglementaire, la rencontre a dû être interrompue pendant plus d'une vingtaine de minutes suite à un malaise dans le stade. L'inquiétude fut telle que les joueurs ont dû regagner les vestiaires. Notons la très belle initiative du gardien Jeremias Ledesma qui a couru vers les tribunes, afin d'amener le défibrilateur. Ronald Araujo a lui prié pour que le fan s'en sorte.

Heureusement, après intervention des secours, le fan a pu être évacué du stade. L'état actuel de ce dernier reste malgré tout inconnu pour le moment. Par la suite, la rencontre a pu reprendre le temps d'une dizaine de minutes. Les Catalans vont même creuser la marque grâce à Ansu Fati, qui profite d'une belle offrande de Lewandowski. Dans le temps additionnel, Dembélé déroule à son tour pour parachever le succès de l'actuel leader du championnat.