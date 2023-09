Bundesliga: critiqué par Tuchel, protégé par Kane... Mathys Tel offre la victoire au Bayern

Buteur dans les dernières minutes ce samedi, Mathys Tel a offert la victoire au Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach (2-1) lors de la 3e journée de Bundesliga (2-1). Une façon pour l'ancien Rennais de répondre aux interrogations de Thomas Tuchel.

Mathys Tel vient peut-être de marquer le but le plus important de sa carrière. À 18 ans, le natif de Sarcelles a offert la victoire (2-1) au Bayern Munich ce samedi... six minutes après son entrée en jeu. Sorti du banc à la 81e minute pour suppléer Leon Goretzka face au Borussia Mönchengladbach, Tel a surgi dans la surface pour placer une tête imparable et sécuriser le troisième succès de rang en championnat (1-2).

Un ouf de soulagement pour celui qui a vécu un été compliqué en Bavière. Annoncé sur le départ, surtout avec l'arrivée de Harry Kane, l'ancien Rennais n'a jamais voulu partir. Selon Sky Sports, l'Anglais joue même un rôle important auprès de son jeune coéquipier pour l'aider dans sa progression. Déjà buteur face au Werder Brême en ouverture de la saison, Tel envoie aussi un message à Thomas Tuchel, qui voulait que son attaquant "marque plus".

Un choc face à Leverkusen après la trêve

Samedi en début de soirée, sur la pelouse de l'équipe qui lui réussit le moins ces dernières années (neuf défaites et six matches nuls sur les dix-neuf derniers duels depuis 2014), le Bayern a dû se montrer patient pour réussir à faire sauter le verrou de Gladbach.



Les coéquipiers de Thomas Müller, titularisé pour la première fois de la saison, ont été menés au score pendant une petite demi-heure. A la 30e minute, Ko Itakura a ouvert le score d'une tête hors de portée de Sven Ulreich. Au retour des vestiaires, les Munichois ont été bien plus offensifs, Tuchel passant à un seul milieu défensif (Kimmich) et faisant monter Leon Goretzka d'un niveau vers l'avant. A la 58e minute, servi dans le dos de la défense, Leroy Sané a égalisé pour le Bayern, qui a poursuivi son siège du but de Gladbach.

Mathys Tel a finalement joué à la perfection le rôle de héros pour permettre aux Munichois de rejoindre le Bayer Leverkusen, facile vainqueur du promu Darmstadt 5 à 1, en tête du classement du championnat d'Allemagne, le Werkself (onze de l'usine) occupant le fauteuil de leader à la différence de buts (+8 contre +7). Dimanche, l'Union Berlin reçoit le RB Leipzig (17h30) et peut compléter le trio des équipes au parcours sans-faute après trois journées de championnat.

Après la trêve internationale, les champions d'Allemagne en titre recevront Leverkusen le vendredi 15 septembre (20h30) à l'Allianz Arena, pour un premier choc en altitude.