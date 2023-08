Bayern Munich: le Français Mathys Tel réagit aux insultes racistes dont il a été victime

Mathys Tel (18 ans), jeune attaquant du Bayern Munich, a réagi sur Instagram aux insultes racistes dont il a été la cible après la défaite de son équipe en Supercoupe d’Allemagne face à Leipzig (3-0), samedi.

Mathys Tel (18 ans) ne se laisse pas atteindre par l’abject. L’attaquant du Bayern Munich a réagi aux insultes racistes dont il a été la cible sur les réseaux sociaux après la défaite face à Leipzig (3-0) en Supercoupe d’Allemagne.

"C'est dans la tête, ça n'atteindra rien, ni personne"

"Je suis ici pour grandir et chaque jour m'apprend quelque chose de nouveau comme aujourd'hui, a écrit le jeune joueur français. C'est dans la tête, ça n'atteindra rien, ni personne. Merci à ma vraie famille bavaroise et à tous ceux qui me soutiennent quand il fait beau et quand il pleut. Le travail se poursuit et se poursuivra plus fort."

Le club bavarois a répondu à son message ("derrière toi, de toutes les manières"), tout comme de nombreux coéquipiers (Jamal Musiala, Kingsley Coman, Ryan Gravenberch ou Joshua Zirkzee) mais aussi l’un de ses adversaires d’un soir (l’ancien Monégasque Benjamin Henrichs).

Titulaire, l’ancien Rennais a disputé 63 minutes avant d’être remplacé par Harry Kane. Il a alors subi un déchainement de haine, fermement condamné par le club bavarois dans un communiqué. "Ces propos choquants ne sont que le reflet d'une haine et une ignorance du savoir vivre ensemble que nous nous devons de dénoncer avec la plus grande fermeté, a déclaré le club. Nous veillerons à ce que l'intégrité et l'honneur de Mathys soient respectés. Ce fléau doit être combattu avec force."

Tel a rejoint le Bayern Munich à l’été 2022 en provenance de Rennes, son club formateur contre 30 millions d’euros. Pour sa première saison, il a disputé 28 matchs et inscrit six buts, dont celui lui permettant de devenir le plus jeune buteur de l’histoire du club (contre le Viktoria Cologne en Coupe d’Allemagne, 0-5, le 1er septembre 2022 à 17 ans et 126 jours).