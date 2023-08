Bundesliga: Harry Kane déjà buteur pour le festival du Bayern en ouverture du championnat

Pour son premier match en Bundesliga, Harry Kane s'est illustré sur la pelouse du Werder Brême avec un but et une passe décisive lors de la victoire bavaroise (4-0). Une semaine après la gifle reçue par Leipzig en Supercoupe, le champion d'Allemagne lance parfaitement sa saison.

Il n'a fallu que quatre minutes au Bayern pour reprendre son rythme de croisière. Trois mois après un onzième titre de champion consécutif acquis lors de la dernière journée, les joueurs de Thomas Tuchel ont parfaitement lancé la nouvelle saison de Bundesliga en s'imposant sur la pelouse du Werder Brême ce vendredi (4-0).

Très discret lors de son entrée en jeu lors de la Supercoupe d'Allemagne - perdue 3-0 contre Leipzig - et titulaire pour la première fois avec sa nouvelle équipe, Harry Kane s'est montré décisif en offrant un caviar à Leroy Sané, auteur du premier but de l'exercice 2023-2024. En deuxième période, l'international anglais s'est heurté à Pavlenka, avant de débloquer son compteur dans le dernier quart d'heure sur une frappe décroisée contrée à ras de terre. Le premier but d'une longue série ? L'ancien joueur de Tottenham a mis tous les ingrédients pour parfaitement s'intégrer au collectif des champions en titre, avant de sortir sous l'ovation des supporters, perclus de crampes.

Le Bayern chez lui au Weserstadion

Ultra-dominateurs lors du premier acte, les Bavarois ont manqué plusieurs opportunités pour faire le break sur des frappes de loin (Musiala, Mazraoui) et ont frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises. Meilleur buteur du championnat l'an dernier, Niclas Füllkrug a cru ramener le Werder à hauteur d'un coup de tête (9e), mais l'attaquant a été signalé en position de hors-jeu. Le club du nord de l'Allemagne n'a pas rendu les armes après le repos, obligeant Sven Ulreich à rester vigilant sur une frappe de Stage.

Les remplaçants du Bayern se sont chargés de plier l'affaire dans le temps additionnel. Leroy Sané s'est offert un doublé sur un service de Thomas Müller, avant que Mathys Tel ne réponde aux critiques de Thomas Tuchel en inscrivant le quatrième but d'une frappe sèche au premier poteau.

Les Bavarois enchaînent une 15e victoire consécutive au Weserstadion et débutent idéalement la nouvelle saison de Bundesliga avant la suite de la première journée. Vice-champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund accueille Cologne samedi (18h30).