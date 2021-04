Bundesliga: Haaland ne marque plus, Dortmund voit la Ligue des champions s’éloigner

Le Borussia Dortmund s’est incliné ce samedi face à l’Eintracht Francfort (2-1), en marge de la 27e journée de Bundesliga. Erling Haaland (encore muet face au but) et les siens laissent de nouveau filer des points dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund retrouvait ce samedi son antre du Signal Iduna Park après deux semaines de trêve internationale. Les hommes de Edin Terzic recevaient l’Eintracht Francfort avec l’objectif de s’imposer face à un concurrent direct à la qualification en Ligue des champions. C'est raté, avec une défaite 2-1 qui pourrait coûter cher.

Muet avec la Norvège, Erling Haaland retrouvait la pointe de l’attaque et espérait retrouver le chemin des filets avant le choc face à Manchester City (à suivre sur RMC Sport 2 le mardi 6 avril). Raté là encore. La rencontre a bien mal démarré pour les Borrusen. L’ancien pensionnaire de Hoffenheim Nico Schulz a dévié le ballon dans ses propres cages pour donner l’avantage au score à l’Eintracht.

Erling Haaland a eu l’occasion de permettre aux siens de recoller au score mais a loupé le cadre. Pas en réussite en ce moment, muet sur les trois matchs avec sa sélection lors de la trêve internationale, le Norvégien n’a plus marqué au Signal Iduna Park depuis maintenant trois rencontres.

Dortmund s’en est remis à son capitaine Mats Hummels pour égaliser. Le défenseur central de 32 ans est parvenu à tromper Kevin Trapp juste avant la mi-temps, pour égaliser.

Dortmund craque dans les dernières minutes

Au retour des vestiaires, Stefan Ilsanker a joué un bien mauvais tour à Dortmund... mais a vu son but être refusé pour un hors-jeu après intervention du VAR. Le score était bien parti pour en rester là mais c’était sans compter sur André Silva. Bien servi par Filip Kostic, le Portugais a crucifié le BVB pour inscrire son 21e but de la saison en championnat.

Avec cette nouvelle déconvenue, le Borussia Dortmund signe là sa 10e défaite de la saison en Bundesliga et voit une possible qualification en Ligue des champions s’éloigner, alors que l’Eintracht creuse l’écart et compte maintenant sept points d’avance. Avant le déplacement sur la pelouse de Manchester City, Dortmund se met dans une position délicate. Erling Haaland, lui, n’a toujours pas marqué. Sur fond de rumeurs autour d'un possible départ cet été.