Bundesliga: impressionnant, le Bayern colle une énorme claque à Bochum, avec un Mané très classe

Le Bayern Munich n'a pas laissé passer sa chance de s'installer seul en tête du championnat en surclassant Bochum (7-0) dimanche, en clôture de la 3e journée du championnat d'Allemagne.

Des concurrents au tapis, un nouveau feu d’artifice à l’extérieur, le Bayern Munich est déjà bien installé seul en tête de la Bundesliga. Facile vainqueur de Wolfsburg (2-0) dans son Allianz Arena, après un succès inaugural qui révélait déjà beaucoup de son potentiel offensif (6-1 contre Francfort), le Bayern a éparpillé Bochum façon puzzle. Cartonnés (7-1) devant un public qui ne l’aura jamais lâché, s'évertuant à chanter sans jamais s’épuiser, Bochum a semblé complètement désemparée sur le plan défensif, prenant l’eau de toutes parts face à l’armada offensive adverse. Les attaquants bavarois se sont régalés au cours d’un premier acte à sens unique, qui aura vu Kingsley Coman fêter son retour (il était suspendu pour les deux premières journées de championnat) en inscrivant l’un des quatre premiers buts (33e).

Premier doublé pour Sadio Mané, très classe en prime

Auteur d’un doublé, le Sénégalais Sadio Mané, transfuge de Liverpool, s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Il totalise déjà trois buts en Bundesliga, quatre toutes compétitions confondues, en autant de matchs disputés. Mais l’attaquant du Bayern Munich ne court pas après les statistiques personnelles.

Grand seigneur, l’ancien buteur de Liverpool n’a pas attendu l’intervention de l’arbitre pour signaler qu’il s’était aidé de la main pour marquer, juste avant la mi-temps (38e). Bien lui en a pris puisqu’il a finalement inscrit le quatrième but quelques instants plus tard (42e). Tout proche du doublé à l’heure de jeu (57e), Kingsley Coman a offert ce plaisir à Sadio Mané en obtenant un penalty transformé par le Sénégalais (60e).

Le cauchemar de Bochum ne s'est pas arrêté là. Cristian Gamboa a marqué contre son camp (69e) et Serge Gnabry a salé l'addition (76e). Avec neuf points et deux unités d'avance sur un trio de poursuivants - Mönchengladbach, Mayence et Union Berlin -, le champion en titre occupe déjà seul la première place du classement. Le BVB (-3 pts) et surtout Leipzig (-7 pts) accusent un retard conséquent sur la tête. Le Bayern Munich recevra le Borussia Mönchengladbach lors de la 4e journée, à l'occasion d'un choc qui pourrait lui permettre de s'envoler définitivement en tête.