Mercato: Kouassi quitte le Bayern pour Séville

Le FC Séville a bouclé le transfert de Tanguy Kouassi ce mercredi. Le défenseur français de 20 ans va rapporter un chèque de 20 millions d’euros au Bayern Munich et signe pour cinq ans en Andalousie.

Arrivé au Bayern en provenance du PSG en 2020, Tanguy Kouassi n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui par le club bavarois. Incapable de s'installer dans le onze de départ Julian Nageslmann, le défenseur de 20 ans va quitter l'Allemagne pour rejoindre le FC Séville, qui a officialisé son transfert.

Le transfert de l'ancien titi va rapidement être officialisé par les deux clubs. La vente de Tanguy Kouassi en Andalousie va rapporter 20 millions d'euros au Bayern. L'international U20 tricolore s'engage pour cinq ans soit jusqu'en juin 2027 avec les Rojiblancos.

Deux titres de champion mais seulement 28 match avec le Bayern

Arrivé libre en 2020 à Munich, Tanguy Kouassi va donc permettre au Bayern de signer une belle plus-value. Le défenseur français, lancé par Thomas Tuchel au PSG, va tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière après deux saisons compliquées outre-Rhin. S'il reste sur deux sacres consécutifs en Bundesliga, Tanguy Kouassi n'a que très peu jouer sous le maillot du Bayern.

Cantonné à un rôle de doublure, il s'est contenté de 28 apparitions toutes compétitions confondues (pour un but et une passe décisive) depuis l'été 2020. A Séville, qui a vendu Jules Koundé au Barça et Diego Carlos à Aston Villa lors du mercato estival, Tanguy Kouassi se retrouvera notamment en concurrence avec le Brésilien Marcao et le Néerlandais Karim Rekik pour une place de titulaire.