Bundesliga: la folle série de Coman qui remporte un 12e titre de champion

Buteur avec le Bayern Munich contre Cologne, Kingsley Coman a permis aux Bavarois d’arracher un titre de champion d’Allemagne qui semblait promis au Borussia Dortmund. En arrachant ce titre, le Français poursuit sa folle série avec un 12e titre gagné en 11 saisons.

L’armoire à trophées de Kingsley Coman (26 ans) ne cesse de se remplir. Que ce soit au PSG, à la Juventus et au Bayern Munich, l’attaquant a toujours gagné un championnat. À tel point que le Français est sur une incroyable série de titres remportés.

Tout juste champion de Bundesliga avec les Bavarois, Coman a gagné son 12e titre de champion en 11 saisons. Le Français compte aussi une Ligue des champions et un Mondial des Clubs. S’il a souvent été blessé par le passé, Coman a souvent été au rendez-vous cette saison avec ses huit réalisations et cinq passes décisives en Bundesliga.

À noter que l'ancien parisien n'a pas autant de chance avec l'Equipe de France, lui qui a raté à deux reprises l'opportunité de gagner une Coupe du monde (absent du groupe en 2018, et défait en finale en 2022). Il a aussi connu la fameuse désillusion contre la Suisse durant l'Euro 2020.

Coman décisif dans le sprint final

Le Français n’est pourtant pas passé loin de voir cette Bundesliga lui échapper. Avant le match contre Cologne, le Borussia Dortmund occupait la place de leader, et avait les cartes en main pour priver les Bavarois du titre. Mais le Bayern a su profiter de la méforme de son rival qui a concédé l’égalisation face à Mayence.

C’est d’ailleurs Coman qui a lancé la révolte en ouvrant le score tôt dans le match contre Cologne. En fin de match, Musiala assurait le succès des siens. En étant décisif au moment où cela comptait le plus, Coman a prouvé qu'il était un immense joueur, sur la voie d'un 8e titre en Bundesliga. Coman a aussi conquis deux titres de champion de France (2013 et 2014 avec le PSG), et deux titres de Serie A (2015 et 2016 avec la Juventus). Finalement, le Français a seulement besoin d’une Premier League et d’une Liga pour connaître le succès dans le top 5 européen.