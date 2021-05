Bundesliga: le Bayern Munich champion d'Allemagne pour la 9e fois d'affilée

Le Bayern a remporté ce samedi un neuvième titre d’affilée en Bundesliga. La défaite de Leipzig sur le terrain du Borussia Dortmund (3-2) permet aux Bavarois d’être sacrés avant même leur match contre Mönchengladbach.

Cela ne faisait plus aucun doute ou presque. Avec sept points d’avance à trois journées de la fin de la Bundesliga, il aurait fallu un sacré concours de circonstances pour priver Munich d’un neuvième titre consécutif en championnat (trois défaites du Bayern et trois victoires de Leipzig). Retardé après une défaite contre Mayence fin avril (2-1), le sacre bavarois est désormais officiel.

La contre-performance de Leipzig ce samedi sur le terrain du Borussia Dortmund (3-2)a mis fin au suspense. Mené après des buts de Marco Reus et Jadon Sancho, Leipzig est parvenu à égaliser en l'espace d'un quart d'heure grâce à Lukas Klostermann et Dani Olmo. Mais le RBL n'a pas réussi en mettre un troisième but et s'est finalement incliné sur un doublé de Sancho dans les dernières minutes (3-2, 87e). Le Bayern est champion avant même les deux dernières journées de championnat. Le groupe entraîné par Hansi Flick offre une belle sortie au technicien dont le départ est déjà acté lors de l'intersaison.

Munich dans l’histoire de la Bundesliga

Si l’Inter Milan a privé la Juventus d’un dixième sacre d’affilée en Serie A, le Bayern va donc poursuivre son hégémonie en tête du championnat d’Allemagne. Titré pour la 31e fois de son histoire, le club bavarois devance largement son premier poursuivant Nuremberg (neuf titres).

Avec un trentième titre dans l’ère moderne, celui de 1932 étant arrivé avant la création de la Bundesliga, les partenaires de Corentin Tolisso et Lucas Hernandez pourront désormais arborer une cinquième étoile sur leur maillot. Cerise sur le gâteau, c’est Dortmund qui lui a offert cette victoire sur un plateau. Dernière équipe club autre que le FCB victorieuse en Bundesliga, le club de la Ruhr n’avait pas vraiment le choix ce samedi.

Obligé de gagner pour rester dans la course au top 4 et ainsi décrocher son billet pour la prochaine Ligue des champions, Dortmund devait gagner contre Leipzig et a tout donné pour faire chuter l’équipe coachée par Julian Nagelsmann. Celui qui deviendra le prochain entraîneur du Bayern n’aura donc pas réussi à priver son futur club du titre cette saison malgré une campagne poussive (22 victoires, 5 nuls et 4 défaites) des Munichois.

Et voilà bien là où le bât blesse en Allemagne. Même moins bien, le Bayern est parvenu à conserver son titre. Aucun de ses rivaux n’a réussi à profiter d’un exercice perturbé par le Final 8 de la Ligue des champions en août ou par les nombreuses tensions entre dirigeants bavarois.

Lewandowski veut effacer le record de Gerd Muller

Assuré du titre en Bundesliga, le Bayern ne devrait pas pour autant se relâcher. Et pour cause, Robert Lewandowski rêve de s’offrir un fabuleux record en championnat. Auteur de 36 buts en 26 rencontres de championnat, l’international polonais espère encore égaler voire battre le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison outre-Rhin.

L’attaquant de 32 ans n’accuse que quatre réalisations de retard sur la marque établie par la légende Gerd Muller (40 buts). Un record établi par le "Le Bombardier" lors de la saison 1971-1972, déjà avec le Bayern. De quoi un peu plus marquer l’histoire du club bavarois avant un potentiel départ lors du mercato estival. Il lui reste désormais trois matchs pour y parvenir. Trois rencontres où le Bayern n’aura plus rien d’autre à jouer après avoir conquis un nouveau titre de champion.