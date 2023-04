Bundesliga: le Bayern s'impose difficillement face au Hertha Berlin et reprend la tête

Le Bayern Munich s'est difficilement imposé contre le Hertha Berlin, lanterne rouge du championnat, 2 à 0 dimanche après-midi et a repris les commandes de la Bundesliga à quatre journées de la fin de la saison.

Vainqueur dans la difficulté du Hertha Berlin (2-0), lanterne rouge et proche de la relégation, le Bayern Munich a repris la tête de la Bundesliga sans toutefois rassurer, à quatre journées de la fin de la saison.



Après le match nul du Borussia Dortmund sur la pelouse du mal classé Bochum (1-1) pour le petit derby de la Ruhr vendredi soir, les hommes de Thomas Tuchel ont péniblement saisi l'occasion de reprendre leur fauteuil de leader avec 62 points au compteur, soit un de plus que le BVB.

Il reste quatre matches à disputer jusqu'à la fin de la saison, et le Bayern a repris son destin en mains, mais le match de dimanche était probablement le plus simple face à un Hertha Berlin qui compte désormais six points de retard sur le premier non relégable (Stuttgart) et le barragiste (Bochum). Et n'a pas vraiment rassuré les supporters bavarois.



Les Munichois se déplaceront deux fois, à Brême la semaine prochaine et à Cologne pour la dernière journée, deux équipes qui ont presque assuré leur maintien (35 points chacun), et recevront Schalke à la lutte pour le maintien et le RB Leipzig à la lutte pour la qualification en Ligue des champions.



De son côté, le Borussia recevra trois fois, dont la dernière journée face à Mayence, dans son Westfalenstadion où il a remporté ses cinq derniers matches. Autant dire que le Bayern n'a aucune marge de manoeuvre s'il veut décrocher un onzième titre de champion d'Allemagne consécutif et sauver sa saison, alors que plane la menace d'une année 2023 sans trophée, ce qui serait une première depuis 2011 à Munich.

Kimmich passeur, Gnabry et Coman buteurs

"Avec la tête et le coeur", "Club d'adhérents", "Responsable sociétalement": dimanche après-midi, les supporters de la Südkurve ont envoyé juste avant le coup d'envoi leurs griefs à la direction du Bayern, englué dans une crise depuis plusieurs semaines après les éliminations en quarts de Ligue des champions par Manchester City et de Coupe d'Allemagne par Fribourg.



Sur une pelouse grasse dimanche, les 75.000 spectateurs de l'Allianz Arena ont vu très peu d'occasions en faveur de leur équipe pendant les 45 premières minutes, tout au plus un tir de Kingsley Coman à la 35e qui a failli prendre le gardien berlinois Oliver Christensen à contre-pieds, ou une reprise de volée manquée de Serge Gnabry dans la surface (40e).



C'est sur un contre mené sur une relance de Yann Sommer pour Gnabry que le Bayern s'est créé sa meilleure chance, mais le léger contact de Maximilian Mittelstädt sur Coman dans la surface n'était pas suffisant pour un penalty. Des sifflets ont accompagné la sortie des joueurs au moment de regagner les vestiaires, et quelques occasions manquées en seconde période, à l'image d'un coup franc raté de Leroy Sané (65e).



Face à une équipe du Hertha qui était visiblement venue pour le match nul, la solution est venue à la 69e minute d'un centre de Joshua Kimmich sur la tête de Gnabry, qui a inscrit son premier but depuis le 11 février. Et contrairement à la semaine dernière à Mayence (défaite 3-1 après avoir mené au score), le Bayern a réussi à conserver son avance jusqu'au bout de la rencontre, Kingsley Coman doublant la marque à la 79e minute sur une très belle ouverture dans le dos de la défense berlinoise de Kimmich.