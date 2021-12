Bundesliga: le Bayern se balade mais perd Coman

Le Bayern Munich s'est imposé 5-0 sur la pelouse de Stuttgart ce mardi en Bundesliga, grâce à un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski. Mais Kingsley Coman a quitté le terrain à la 27e minute, blessé à une cuisse.

Encore un pépin physique pour Kingsley Coman... L'ailier du Bayern Munich a dû quitter la pelouse du VfB Stuttgart prématurément ce mardi en Bundesliga, sorti à la 27e pour une douleur à une cuisse. Une blessure qui vient quelque peu entâcher la belle victoire des Bavarois (5-0), sur un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski. Le Bayern termine donc champion d'automne et conforte un peu plus sa première place, avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième.

Quatre autres Français ont pris part à la rencontre: Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Michael Cuisance et Tanguy Kouassi.

Serge Gnabry brillant face à son ancien club

Trois anciens joueurs du VfB Stuttgart évoluaient avec le maillot du Bayern Munich ce mardi soir: Benjamin Pavard, Sven Ulreich et... Serge Gnabry, auteur d'un triplé. Une première réalisation sur un magnifique service de Leroy Sané, qui avait remonté tout le terrain avant de laisser le buteur allemand conclure. Un second but sur un service de Robert Lewandowski, buteur par la suite, avec un magnifique crochet sur Mavropanos et une frappe du mauvais pied pour le petit filet. Il concluera son chef d'oeuvre du jour en mettant au fond des filets un ballon mal repoussé par le portier adverse.

Actif dans tous les domaines du jeu, Gnabry a aussi été double passeur décisif pour Robert Lewandowski, encore auteur d'un doublé ce mardi soir. Une excellente performance que l'ailier allemand n'a pas manqué de célébrer en faisant sa "cooking celebration", reprenant celle de James Harden.

Le retour du joueur du PFC

L'ancien joueur du Paris FC Silas Katompa Mvumpa a joué une trentaine de minutes face au Bayern. Le meilleur buteur du VfB Stuttgart la saison passée avait déjà joué quelques minutes lors des trois derniers matches, de retour d'une longue blessure... mais surtout d'une suspension.

L'été dernier, le natif de Kinshasa avait révélé auprès de son coach et de son directeur sportif avoir été victime d'une traite d'être humain. Ainsi Silas Katompa Mvumpa jouait sous un faux nom, Silas Wamangituka et une date de naissance erronée (il est né le 6 octobre 1998 et pas le 6 octobre 1999) à cause de son ancien agent. Le club avait alors ouvertement soutenu son joueur, le désignant avant tout comme victime.