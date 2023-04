Bundesliga: le cas Sadio Mané engendre des crispations au Bayern Munich

Dans un club qui traverse une crise importante, Sadio Mané apparaît comme l'une des plus grosses déceptions de la saison du Bayern Munich sur le plan sportif.

Sadio Mané n’est plus en odeur de sainteté à Munich. S’il a retrouvé le chemin des filets après plusieurs mois de disette, face à Mayence, ce but ne lui offre pas de nouvelles perspectives à terme, surtout que le Bayern a fini par s’incliner assez sévèrement (1-3), offrant la tête du championnat au Borussia Dortmund. Sadio Mané est resté muet plusieurs mois devant le but, et n’est pas souvent apparu sous son meilleur jour depuis son retour de blessure. Et pour cause, il serait hors de forme, croit savoir Sky Sports.

S’il a connu des débuts prometteurs, avec trois buts lors des trois premières journées, il a ensuite éprouvé les pires difficultés à s’adapter aux principes de Julian Nagelsmann, avec lequel il n’entretenait pas la meilleure relation. Bild a même relaté une sérieuse altercation impliquant le Sénégalais et son ex-entraîneur. La situation de Sadio Mané ne s’est pas franchement améliorée depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, qui l’a peu titularisé et cherche encore la bonne manière de l’utiliser sur le terrain, glisse Sky Sports.

Sur la liste des départs cet été ?

Son comportement fait l’objet de critiques acerbes en interne, nous informe la presse allemande. Dans les bureaux de la Saebener Strasse, où se trouve le siège du Bayern, il se murmure que l’exigence et la performance ne vont pas forcément de pair avec le transfuge de Liverpool. Ce qui donne une idée du climat de défiance qui entoure son cas. Son coup de sang contre l’international allemand Leroy Sané ne plaide pas sa cause, et aurait même plutôt tendance à aggraver son cas, à rendre sa position intenable.

Son geste aurait profondément heurté ses coéquipiers, et pas seulement sa victime, rapporte Sky Sports. Un certain nombre d’entre eux lui auraient tourné le dos dans le vestiaire. La situation pourrait pousser le Bayern Munich, qui veut se positionner sur un avant-centre performant, à le vendre dès cet été. Sadio Mané a été tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au péroné qui lui a fait manquer la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal. Avec le Bayern Munich, il a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 34 rencontres, toutes compétitions confondues.