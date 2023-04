Bayern: la fin du calvaire pour Sadio Mané, buteur pour la première fois depuis six mois

En difficulté au Bayern sur le plan sportif et en dehors du terrain après sib altercation avec Leroy Sané, Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets ce samedi lors du déplacement à Mayence. La fin d'un calvaire de six mois.

Sadio Mané retrouve le sourire. Après six derniers mois compliqués, marqués par une blessure au péroné, un forfait à la Coupe du monde, une période de disette et une altercation avec Leroy Sané, l'international sénégalais a inscrit son premier but depuis le 29 octobre lors du déplacement du Bayern Munich sur la pelouse de Mayence, ce samedi, lors de la 29e journée de Bundesliga.

Sur un centre de Joao Cancelo, l'ancien joueur de Liverpool s'est montré le plus prompt pour reprendre de la tête devant son coéquipier Noussair Mazraoui. Son 7e but de la saison en championnat synonyme de libération pour le joueur de 31 ans, qui pensait avoir trouvé la faille dans le premier quart d'heure. Auteur d'un superbe lob après un service de Musiala, il a vu son but refusé pour un hors-jeu.

Une amende record après son coup de sang ?

Victime d'une forte concurrence en attaque cette saison, Sadio Mané a perdu les pédales après la lourde défaite face à Manchester City lors du quart de finale aller de Ligue des champions. Le Sénégalais s'est embrouillé avec Sané et n'a pas apprécié la manière dont il lui aurait parlé. Officiellement suspendu par son club pour “un écart de conduite”, le numéro 17 bavarois a réintégré le groupe pour le match retour (1-1).

L'incident aurait coûté cher à Sadio Mané - autour d'un demi million d'euros selon Sky Sports - même si le Bayern n'a rien confirmé. Le joueur a en revanche été suspendu contre Hoffenheim. Soutenu au Sénégal par la fédération et le ministre des Sports, Sadio Mané a également reçu l’appui de son entraîneur Thomas Tuchel, qui a hérité d’une situation explosive et a tout fait pour relativiser la portée de cet incident.