Bundesliga: le nouveau maillot domicile surprenant du Bayern Munich dévoilé

Alors que le rouge était jusque-là la couleur principale des maillots domicile du Bayern Munich, la saison prochaine verra le blanc s’inviter à la fête: le club bavarois a dévoilé son nouveau maillot domicile pour l'exercice 2023-2024. Une manière de rendre hommage à la tunique de 1965.

À la lutte avec le Borussia Dortmund pour le titre de champion d’Allemagne, le Bayern Munich a dévoilé ce mercredi le maillot domicile prévu pour la saison prochaine. Contrairement à l’habituelle tunique dominée par le rouge, le blanc, d’habitude minoritaire, prendra beaucoup plus de place.

Afin de marquer le coup, Adidas a choisi de placer le rouge au niveau des manches. Ceci dans le but de rendre hommage au maillot porté par les Bavarois en 1965, année durant laquelle l’actuel géant allemand était monté en Bundesliga. À l’intérieur du col, figurera l’inscription "Rot Weiß ein Leben lang" (rouge et blanc pour la vie), accompagné du célèbre "Mia san mia". Le numéro de maillot aura aussi droit à un nouveau look.

Müller: "Le nouveau maillot domicile symbolise l'histoire du succès du FC Bayern Munich"

Alors que certaines rumeurs l’envoyait loin du Bayern Munich il y a quelques jours, Thomas Müller, qui avait ironiquement démenti, s’est réjoui de pouvoir porter cette tunique mettant en valeur l’histoire de son club de toujours: "Les couleurs rouge et blanc m'ont accompagné toute ma vie. Avec ce design traditionnel, le nouveau maillot domicile symbolise l'histoire du succès du FC Bayern Munich."

Joueuse du club depuis 2018, la milieu Lina Magull s’est aussi prononcée sur cette tunique: "Quand on pense au FC Bayern, on a tout de suite des images en rouge et blanc devant les yeux (…) Le nouveau maillot allie l'histoire et l'élégance - et nous voulons être à la hauteur de ces couleurs."

Auteur d’une première saison contrastée et malgré son avenir incertain, Sadio Mané figure sur la vidéo de présentation. De même pour Benjamin Pavard, présent sur une des affiches, dont la prolongation de contrat est encore incertaine (sous contrat jusqu’en juin 2024).