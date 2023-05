Mercato: Kimmich voudrait quitter le Bayern et serait séduit par... le Barça !

Joshua Kimmich, 28 ans, pourrait quitter le Bayern cet été selon les informations de Mundo Deportivo et pourrait atterir au FC Barcelone. A la recherche d'un milieu défensif après le départ annoncé de Sergio Busquets, la direction du Barça verrait d'un bon oeil son arrivée.

Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Joshua Kimmich voudrait quitter le Bayern Munich cet été et serait séduit par le projet du FC Barcelone. La direction blaugrana, à la recherche d'un milieu défensif après l'annonce du départ de Sergio Busquets à l'issue de la saison, est à la recherche d'un joueur de ce profil et serait donc très intéressé par la venue de l'international allemand, sous contrat jusqu'en 2025.

Une saison compliquée au Bayern

La priorité du mercato barcelonais cet été est de combler le départ de Sergio Busquets et si le nom de Martin Zubimendi, milieu défensif de la Real Sociedad, revient avec insistance, le montant demandé par les Basques pose problème. Sa clause est de 60 millions d'euros et la Real ne veut pas moins. Mais l'option de Joshua Kimmich serait arrivée depuis assure le journal espagnol et le Barça espère qu'il pourrait partir poru moins cher que la clause du txuri-urdin.

A 28 ans, l'international allemand ne vit pas sa meilleure période au Bayern Munich. Le capitaine de l'équipe nationale allemande envisagerait sérieusement une nouvelle aventure en dehors de la Bundesliga. Une nouvelle qui aurait enthousiasmé le Barça et Xavi. Des démarches auraient même été engagées pour le recruter. Sa polyvalence et sa capacité à jouer latéral droit est également un plus pour le Barça, pusqu'il s'agit d'un autre des postes que le club catalan cherche à renforcer cet été.

Un projet barcelonais séduisant

Joshua Kimmich est au Bayern Munich depuis huit ans maintenant, mais cette saison, il aurait moins bien vécu les différentes tensions dans le vestiaire et les clans qui s'y seraient formés. Il n'aurait pas compris non plus le limogeage soudain de l'ancien entraîneur Julian Nagelsmann. Il s'agirait même du point de départ de ses envies d'ailleurs.

Le projet barcelonais, avec Xavi à sa tête, aurait séduit Kimmich. Surtout après les deux titres engrangés en Liga et en Supercoupe d'Espagne cette saison. Déjà extrêmement expérimenté pour son âge, le capitaine de la sélection nationale allemande serait également une garantie en dehors du terrain et pourrait apporter aux plus jeunes du vestiaire catalan.

Admiratif de Xavi

Joshua Kimmich n'a d'ailleurs jamais caché son admiration pour le FC Barcelone, qu'il abordait déjà en 2021 dans les colonnes du journal allemand Sport Bild: "Quand j'étais petit, je regardais le Barça pour Leo Messi. Maintenant, ils ont des joueurs jeunes et de grande qualité comme Pedri et De Jong et aussi d'autres avec plus d'expérience comme Busquets, Memphis et Ter Stegen. Je veux visiter le Camp Nou."

"Mon modèle et référence a toujours été Xavi Hernández. Il m'a toujours impressionné, alors je voulais être comme lui", avait-il ajouté au sujet de celui qui est aujourd'hui entraîneur du Barça.

La tentation de retrouver Guardiola

Le milieu de terrain allemand correspondrait parfaitement au profil de pivot recherché par le Barça écrit Mundo Deportivo. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025, il faudra pour les dirigeants blaugrana réussir à convaincre ses homologues bavarois. Mais le Bayern s'est rarement opposé aux départs de ses joueurs, à l'image des départs de Kroos, Alaba ou récemment Lewandowski. Si le joueur veut partir, le Bayern ne devrait pas le forcer à rester.

Joshua Kimmich aurait de bons amis dans le vestiaire du Barça. Il connaît bien Robert Lewandowski, son ex-coéquipier au Bayern, mais il aurait aussi de bonnes relations avec Marc Ter Stegen, qu'il connaît depuis l'équipe nationale allemande.

Le FC Barcelone serait convaincu qu'il faut tout faire pour convaincre le joueur le plus rapidement possible et éviter que d'autres clubs lui passent devant. D'autres équipes seraient intéressées par sa signature, comme Manchester City. Guardiola l'a eu au Bayern et l'a transformé. Pep a été un entraîneur clé pour la carrière de Joshua. L'entraîneur catalan n'hésiterait pas à le recruter si l'occasion se présente, surtout si Ilkay Gündogan, qui négocie également avec Barcelone, ne prolonge pas.