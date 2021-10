PSG: Fabregas raconte les coulisses de la signature de Messi

Parti du FC Barcelone cet été, Lionel Messi a choisi le PSG pour poursuivre sa carrière. Dans une interview à Prime Video, le joueur de Monaco Cesc Fabregas raconte comment les événements se sont enchaînés du départ de la Pulga de Barcelone à son arrivée à Paris.

Après 20 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi connaît à 34 ans sa première expérience à l’étranger, au PSG. Un départ auquel l’Argentin ne s’attendait absolument pas, comme l’a confié le Monégasque Cesc Fabregas dans un entretien accordé à Prime Vidéo: "J’étais en vacances avec lui une semaine avant, il me disait qu’il était tout proche de signer à Barcelone, qu’il allait commencer l’entraînement la semaine suivante. Cinq jours plus tard, il m’a dit que ce n’était pas possible, le club lui avait dit de partir".

Si lors de ses adieux au club Lionel Messi était paru secoué par ce départ surprise, son ancien coéquipier au Barça Fabregas a également été touché par cet épisode : "J’étais très triste car je suis son ami et que je suis un supporter de Barcelone", a-t-il glissé, tout en ne cachant pas son impatience de l’affronter en championnat avec Monaco (le 12 décembre). "Mais maintenant, je suis content de pouvoir jouer contre lui cette saison."

"Il est très content"

L’émotion de son départ de Barcelone passée, Lionel Messi est aujourd’hui focalisé sur sa nouvelle aventure au PSG, qui à croire le milieu de terrain espagnol comble de bonheur la Pulga: "S’il est heureux aujourd’hui ? Oui, oui ! Il est très content, il y a beaucoup de joueurs qu’il connaît déjà, qui parlent l’espagnol. Il est très content bien sûr", a-t-il conclu.

Si l’attaquant argentin n’a pour l’heure toujours pas inscrit son premier but en Ligue 1 avec seulement trois matchs disputés, Messi a déjà pu conquérir le Parc des Princes avec un bijou inscrit lors du match des phases de poules de Ligue des champions conte Manchester City remporté par le PSG (2-0).