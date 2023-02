Bundesliga: Mönchengladbach trolle le Bayern et Yann Sommer après la défaite des Bavarois

Après la victoire face au Bayern ce samedi (3-2) lors de la 21e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a trollé son adversaire du jour et ses dirigeants concernant Yann Sommer, recruté par Munich pour pallier l'absence de Manuel Neuer.

Gladbach prend le temps de savourer sa belle victoire acquise ce samedi après-midi à domicile face au Bayern Munich, au Borussia-Park, lors de la 21e journée de Bundesliga (3-2). Rapidement en supériorité numérique après l’exclusion de Dayot Upamecano, les coéquipiers de Marcus Thuram ont fait plier les champions d’Allemagne en titre grâce notamment à un but de l’attaquant tricolore.

Au coup de sifflet final, Gladbach n’a pas manqué d’adresser un petit tacle aux Bavarois, qui ont acheté Yann Sommer lors du dernier mercato hivernal pour compenser la blessure de Manuel Neuer. “Quand tu achètes Sommer mais que tu ne peux toujours pas battre Gladbach”, a tweeté le club en accompagnant le tout d’une photo d’Oliver Kahn en train d’exulter.

Gladbach invaincu sur les cinq derniers affrontements

Le sourire est de mise du côté du Borussia, huitième du classementà l’issue de la rencontre. Les joueurs de Daniel Farke n’ont plus perdu face au Rekordmeister depuis le 8 mai 2021 et une cinglante humiliation 6-0. Depuis, Gladbach reste sur trois victoires et deux nuls toutes compétitions confondues, dont une égalité lors du match aller (1-1).

En revanche, cette défaite est un coup d’arrêt pour les Bavarois, vainqueurs au Parc des Princes face au PSG en Ligue des champions cette semaine. Menacé par l’Union Berlin (à un point), qui reçoit Schalke dimanche, le Bayern peut de nouveau marquer le pas en championnat, alors que les hommes de Julian Nagelsmann avaient eu un mois de janvier compliqué (quatre nuls en quatre matchs). A deux semaines et demi de la manche retour face au club de la capitale, les Munichois devront se ressaisir lors des deux prochaines sorties: face à l’Union Berlin et à Stuttgart.