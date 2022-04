Bundesliga: pas de sanction contre le Bayern, qui avait joué à 12 contre Fribourg

Après son match perdu samedi dernier en Bundesliga face au Bayern Munich (4-1), Fribourg avait déposé un recours en raison d'un fait de jeu survenu en seconde période, où le club bavarois a joué pendant quelques secondes à 12 contre 11. La Fédération allemande de football a rejeté ce vendredi la plainte.

Le Bayern Munich risquait une défaite sur tapis vert pour son erreur. Mais le tribunal sportif de la Fédération allemande de football (DFB) a rejeté vendredi la plainte du SC Fribourg, qui réclamait une victoire face au club bavarois en arguant que le "Rekordmeister" avait aligné 12 joueurs sur le terrain pendant quelques secondes.



La victoire 4-1 du Bayern Munich acquise samedi est ainsi confirmée. Le champion en titre reste donc en tête de la Bundesliga avec 9 points d'avance sur Dortmund à six journées de la fin. Fribourg a toutefois la possibilité de faire appel de cette décision.

Fribourg voulait créer "une sécurité juridique"

Dans un communiqué pour annoncer sa plainte, Fribourg a souligné qu'il se trouvait dans un "dilemme dont il n'est pas responsable." La situation a obligé le club "à jouer un rôle actif", ce qui ne l'intéresse pas. L'un des motifs de ce recours était de créer une "sécurité juridique dans des cas comparables" à l'avenir.

L'instance de la DFB a considéré que l'erreur n'était pas imputable au Bayern, mais à l'arbitre, qui n'a pas vérifié correctement les entrées et sorties du terrain lors de changements de joueurs effectués simultanément à la 86e minute.



A la suite de cette erreur, Kingsley Coman n'a pas quitté le terrain comme il l'aurait dû, et le Bayern a joué à 12 pendant environ 18 secondes, avant que l'anomalie ne soit repérée. Le score était alors de 3-1 pour le Bayern, et il ne s'est rien passé de notable pendant ces 18 secondes.