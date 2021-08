Bundesliga: premier couac pour Haaland et Dortmund

Le Borussia Dortmund de Erling Haaland a subi ce samedi sa première défaite de la saison en Bundesliga, sur le terrain de Fribourg (2-1), dès la deuxième journée du championnat.

Après un premier coup d'arrêt face au Bayern mardi en Supercoupe d'Allemagne et une défaite 3-1, Dortmund se devait de réagir pour confirmer son début de saison éclatant, avec sa victoire 5-2 en ouverture face à Francfort. Il n'en fut rien. Inefficaces dans les 30 mètres adverses, les Jaune et noir se sont empêtrés dans la défense adverse, enchaînant les mauvais choix, gênés par l'engagement de Fribourg.

L'entraîneur Marco Rose avait pourtant aligné une impressionnante armada offensive avec le trio Reus-Haaland-Malen, soutenu sur les ailes par Reyna et Bellingham. Mais c'est le club de la Forêt-Noire qui a ouvert dès la sixième minute le score sur un coup franc à une trentaine de mètres.

Après une faute de Felix Passlack, en difficulté depuis le début de la saison, l'Italo-allemand Vincenzo Grifo a envoyé une frappe splendide, qui a touché le poteau avant de franchir la ligne. Avec des latéraux peu offensifs et des milieux moins créatifs, Dortmund s'est heurté à la défense de Fribourg, l'attaquant vedette Erling Haaland ne touchant que très peu de ballons. Sur un contre, Fribourg a même doublé la mise grâce à une demi-volée de son international hongrois Roland Sallai, servi de la tête par Lucas Holler (53e).



Le BVB est ensuite peu à peu monté en puissance, récompensé par un but contre son camp de Yannick Keitel, bien gêné par Jude Bellingham, joueur le plus en vue côté du Borussia (59e).

Wolsbourg en tête, Leipzig se fait plaisir

Wolfsburg a pris provisoirement les commandes du championnat grâce à sa victoire sur le terrain du Hertha Berlin (2-1), nouvelle lanterne rouge avec zéro point. Dans les autres matches, le promu Bochum a battu Mayence 2-0, l'autre promu Greuther Fürth a pris son premier point de la saison face à l'Arminia Bielefeld 1-1 tandis que l'Eintracht Francfort et Augsbourg se sont séparés sur un match nul et vierge.

Ce samedi soir, le Bayer Leverkusen accueille le Borussia Mönchengladbach, tandis que dimanche Hoffenheim et le Bayern recevront respectivement l'Union Berlin et Cologne.