Bundesliga: un joueur de Dortmund révèle avoir été opéré du coeur en pleine saison

Subir une intervention chirurgicale au coeur et poursuivre sa carrière de footballeur professionnel, c'est possible: c'est arrivé au joueur du Borussia Dortmund, Marius Wolf, opéré en novembre 2022 et revenu le 25 janvier en match officiel.

Jouer la Ligue des champions trois mois après avoir été opéré du coeur: un exploit accompli par Marius Wolf. Dans le plus grand secret, le latéral allemand de Dortmund a subi une intervention chirurgicale en novembre dernier. Le footballeur de 27 ans était atteint d'une "fibrillation auriculaire" mais son club était resté discret, annonçant simplement son indisponibilité pour toute la fin 2022.

La saison 2022-2023 avait bien débuté pour Marius Wolf, avec cinq titularisations lors des sept premiers matchs du Borussia, avant que cela ne tourne au vinaigre sur le plan physique. Victime de problèmes de circulation sanguine début octobre, il était revenu pour affronter le Bayern Munich le 8 octobre avant d'être victime d'une infection.

Il dispute alors trois bouts de matchs avant qu'on ne lui diagnostique un "trouble lié à une infection". C'est en tout cas ce qu'avait annoncé Dortmund début novembre, ajoutant d'ailleurs que son année civile sur les terrains était terminée.

Une intervention rapide

Wolf révèle aujourd'hui les causes de son absence et raconte s'être rendu compte de la cadence anormale de son coeur, alors qu'il peinait à trouver le sommeil: "Le rythme cardiaque n’était pas normal. Je l’ai clairement remarqué, précise le latéral dans la presse allemande. C’était une nuit blanche. J’étais allongé dans mon lit à la maison et je ne savais pas ce qu'il se passait."

Seuls les proches de l'ancien joueur de l'Eintracht étaient au courant de l'opération, qui s'est déroulée trois jours plus tard à Francfort. "J’ai fait l’examen, ils ont dit que je devais faire l’opération, qu'il n’y avait en fait aucun moyen de contourner cela", ajoute Wolf.

Inquiet pour la suite de sa carrière puis rapidement de retour

Dans un premier temps, le natif de Coburg a fait passer sa carrière au second plan. "Je ne pensais pas au sport au début, je voulais juste être en bonne santé", souffle Marius Wolf. Il l'avoue volontiers, il n'était pas serein au moment de l'opération: "Un médecin qui dit que ça va bien se passer, c’est une chose. Mais cela n’enlève pas complètement votre peur. Cela reste une intervention au cœur."

Wolf a pu reprendre l'entraînement collectif et arrêter les anticoagulants à partir de janvier et du stage de reprise organisé en Espagne. Depuis, tout est rentré dans l'ordre pour lui qui n'a manqué que deux matchs depuis le début de l'année 2023.