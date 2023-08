Des insultes racistes de Sané? Le Bayern répond aux accusations du conseiller de Mané dans l'After Foot

Samedi soir, Bacary Cissé, le conseiller de Sadio Mané était revenu durant l’émission l’After Foot sur RMC, sur l’embrouille entre l’attaquant et Leroy Sané au cours de la saison, évoquant une affaire de racisme. Via un communiqué, les Bavarois ont répondu à ces accusations.

L’histoire entre Sadio Mané et le Bayern Munich a été compliquée du début à la fin. Pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel, l’attaquant s’est finalement résigné à quitter l’Allemagne après seulement une saison. Aujourd’hui à Al-Nassr en Arabie Saoudite, le Sénégalais a vu son conseiller prendre sa défense durant l’émission l’After Foot, samedi soir sur RMC.

Invité à revenir sur l’altercation entre Mané et Leroy Sané en cours de saison, Bacary Cissé avait aussi sous-entendu du racisme de la part des dirigeants bavarois: "Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern Munich", glissait-il. Via un communiqué, les Bavarois ont répondu à ces accusations: "Les accusations de racisme, telles qu'elles sont à nouveau formulées par l'entourage de Sadio, sont sans objet et l'ont été dès le début."

"Le Bayern appréciait Sadio Mané"

Sur RMC, le conseiller de Mané relevait "l’ingratitude" des dirigeants à l’égard du joueur. Après que Sané a nié auprès des dirigeants avoir prononcé des insultes racistes envers Mané, "le Bayern a ensuite sanctionné Sadio pour un match, indiquait Cissé. Mais vu la gravité du problème, si Sadio avait tort, il aurait été sanctionné davantage."

Pour répondre à ces propos, le champion de Bundesliga assure que le club "appréciait Sadio Mané en tant que personne et en tant que joueur." Tout en relevant que les raisons liées à ce départ sont seulement sportives: "Malheureusement, les objectifs que nous nous étions fixés ensemble en l'engageant n'ont pas été atteints. Cela arrive dans le football."

La gestion de Mané par Tuchel source de débats

Bacary Cissé a également évoqué la gestion de Mané par Tuchel. Selon l’invité de l’After Foot, l'entraîneur allemand était dans l’obligation de ne pas faire jouer le Sénégalais: "Il a présenté ses excuses à Sadio parce qu'il lui avait promis qu'il jouerait dans son équipe, mais ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il a eu des directives. La direction lui a dit de ne pas mettre Sadio."

Des révélations encore démenties par le Bayern Munich: "Notre entraîneur Thomas Tuchel n'a jamais dit à Sadio qu'il ne pouvait plus l'utiliser.” Malgré cette tension entre les deux parties, la formation allemande a conclu son communiqué en souhaitant à Mané “tout le meilleur et beaucoup de succès dans son nouveau club."