Mercato: le Bayern craint un départ de Lewandowski et lorgne sur Haaland

Auteur d'une saison pleine avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland ne manquera pas de prétendants en cas de départ. D'après Bild, le Bayern Munich est aussi un sérieux prétendant à sa signature. Le club bavarois redoute un départ de Robert Lewandowski et porte un regard attentif sur la situation du Norvégien.

Erling Haaland devrait être l'un des grands animateurs de ce mercato estival. Auteur de 41 buts cette saison toutes compétitions confondues, l'attaquant du Borussia Dortmund écrase tout sur son passage. À 20 ans, le Norvégien enchaîne les records de précocité et attise les convoitises des plus grandes écuries européennes. Et plusieurs clubs font déjà la cour au serial buteur pour s'attacher ses services cet été.

S'il a balayé les rumeurs le liant à Erling Haaland jusque-là, le Bayern Munich serait toutefois très attentif à la situation de l'attaquant du BVB d'après les informations de Bild.

Le quotidien sportif allemand indique que le club bavarois prépare la succession de Robert Lewandowski dont il craint un départ cet été ou l'an prochain. Et forcément, l'attaquant du Borussia Dortmund se présente comme un sérieux candidat pour le remplacer.

"Une opération inimaginable", avait lâché Kahn

Cependant, le Bayern Munich doit faire face à une lourde concurrence sur le dossier. Chelsea est notamment évoqué comme la piste la plus chaude pour le Norvégien, bien que le Borussia Dortmund ne soit pas vendeur. Pour Oliver Kahn, bras droit de Karl-Heinz Rummenigge et futur président du Bayern, le club bavarois ne se positionnera pas sur le dossier.

"Quiconque relaie cette rumeur ne comprend pas bien la situation, expliquait l'ancien gardien dans une interview à Bild en mai dernier. Une opération de 100 millions d’euros est inimaginable pour nous aujourd’hui."

Le Barça, le Real Madrid et Manchester United lorgnent aussi le natif de Leeds. Mais alors que Jadon Sancho est aussi annoncé sur le départ, difficile d'imaginer le Borussia Dortmund se séparer de ses deux hommes forts en attaque lors du même été.