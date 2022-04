Dortmund: la raison pour laquelle Meunier n'invitera aucun footballeur à son mariage

Interrogé par la presse belge sur les préparatifs de son mariage, Thomas Meunier assure qu'il n'invitera aucun footballeur pour la réception... afin d'éviter les selfies et photos non souhaitées.

Thomas Meunier ne veut pas mélanger football et vie privée. Actuellement blessé au tendon d'Achille et sur le carreau depuis quelques semaines, l'international belge se penche sur l'organisation de son mariage. Dans une interview pour 7sur7, l'ancien joueur du PSG a d'ailleurs expliqué qu'il ne voulait mélanger ballon rond et smoking lors de la réception.

"Pas de foot à mon mariage! Il n’y aura pas de footballeurs. Pas un seul. Je n’ai pas trop envie de devoir jouer au gendarme et de devoir demander au micro: ‘S’il vous plaît, pas de selfies’ (rire). Ou: ‘Merci de ne pas jouer au foot dans la salle’. Car certains de mes amis sont complètement dingues de ce jeu. Se passer de parler ou de penser au foot un jour sur l’année, ça doit être possible quand même", a confié le joueur de 30 ans.

Taclé par Leonardo

Le défenseur du Borussia Dortmund assume faire la part des choses et ne regrette pas de ne pas inviter de footballeurs. "À Bruges, au PSG ou à Dortmund, j’ai rencontré de très chouettes gars. Des gens que j’apprécie vraiment. Mais ça reste une relation de travail. Si je peux faire plaisir à quelqu’un, je le fais sans hésiter. Quand quelqu’un du club me demande si je peux lui envoyer un maillot de Dortmund, dans les trois jours, il l’a. Ça ne me dérange pas du tout. Mais un mariage, c’est quand même quelque chose de spécial. Et tu invites des gens dont tu es particulièrement proche."

Il y a quelques semaines, Thomas Meunier n'avait pas manqué l'occasion de critiquer le PSG, un club "bling-bling qui "doit faire rêver plus qu'autre chose". "Dortmund ça correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga (...) La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière." Une critique qui n'avait pas été du tout appréciée à Leonardo.