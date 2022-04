Coupe du monde 2022: Meunier donne son tirage au sort idéal pour la Belgique

Avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 programmé ce vendredi (à partir de 18h), le latéral belge Thomas Meunier a donné les noms des adversaires qu'il se verrait bien affronter au Qatar.

C’est le rendez-vous du jour à ne surtout pas manquer. Ce vendredi, à partir de 18h (heure française), le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 sera effectué à Doha, à un peu plus de sept mois du début de la compétition (21 novembre-18 décembre). La cérémonie permettra de déterminer la composition des huit poules de quatre équipes. A quelques heures du verdict, l’heure est bien sûr aux pronostics et autres prédictions. Chacun s’amuse à imaginer le meilleur ou le pire tirage pour sa sélection.

L'Ecosse encore loin du Mondial

Thomas Meunier a aussi sa petite idée. Sur ses réseaux sociaux, l’international belge (54 sélections) a partagé ce qui ressemble à son tirage idéal. L'ancien latéral parisien, au Borussia Dortmund depuis 2020, se verrait bien affronter l’Uruguay, le Sénégal et l’Ecosse dans ce qui serait un groupe particulièrement relevé pour les Diables Rouges, qui s’apprêtent à disputer leur 14e Mondial. Ils ont décroché sans trembler leur billet pour le Qatar en terminant à la première place de leur groupe de qualifications avec six victoires et deux nuls en huit matchs.

Eliminés par l'équipe de France en demi-finales du Mondial russe, et quarts de finaliste du dernier Euro, les hommes de Roberto Martinez peuvent à nouveau être considérés comme de sérieux prétendants à la victoire finale au Qatar. De leur côté, l'Uruguay et le Sénégal n'ont validé leur qualification que ces derniers jours, alors que l'Ecosse est encore loin du Mondial. Les coéquipiers d'Andy Robertson doivent affronter l'Ukraine en demi-finale de barrage. Un match décalé en juin en raison de la guerre en Ukraine. Le vainqueur affrontera ensuite le pays de Galles pour prendre le dernier ticket européen en jeu pour cette Coupe du monde 2022.