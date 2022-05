Dortmund: six repas par jour, 4000 calories ingurgitées… Le régime de champion suivi par Haaland

Le futur attaquant de Manchester City, Erling Haaland, suit un régime alimentaire impressionnant selon les informations du Sun. L’attaquant norvégien se nourrit notamment six fois par jour, pour un total de 4000 calories englouties.

Cristiano Ronaldo est une véritable source d’inspiration pour Erling Haaland. Pas seulement parce que l’attaquant du Borussia Dortmund a également décidé de rejoindre Manchester, cette fois du côté des Cityzens, mais aussi parce qu’il suit un régime diététique poussé. Une alimentation rigoureuse dévoilée par le Sun.

Une préférence pour le poulet, les pâtes et les légumes frais

Le média anglais apprend notamment qu’Haaland consomme six repas par jours, préparés par son propre chef, et ingère 4.000 calories au quotidien. Concernant les produits choisis, le futur attaquant de Manchester City privilégie les assiettes de poulet, de pâtes, sans sel ni huile, ou de poissons (espadon, bar, dorade). Avec à chaque fois des légumes frais en accompagnement.

À l’image de son mentor, il évite également les boissons sucrées, tout comme les aliments surgelés. En revanche, lors le buteur du Borussia Dortmund retourne à Bryne, en Norvège, il s’autorise quelques écarts: une pizza au kebab, son plat préféré, ou bien une visite dans son restaurant chinois favori.

"Erling est devenu beaucoup plus professionnel qu'il ne l'était"

Comparé à "un ours" par son coéquipier en sélection Joshua King, Haaland bénéficie du soutien de son père, qui s’était entretenu à 2019 avec ESPN. "Erling a fait tous les sacrifices, a quitté la maison à 16 ans pour aller à Molde et il est devenu beaucoup plus professionnel qu’il ne l’était, déclarait-il. Erling essaye maintenant de faire les mêmes choses parce que Cristiano (avait) 34 ans et est toujours au sommet du jeu, cela montre donc l’intérêt de faire les bons choix". La suite de sa carrière dira si ces sacrifices auront été payants, même si cela semble bien parti.