Fifa The Best: Lewandowski répond à Messi, qui n'a pas voté pour lui

Robert Lewandowski a été sacré lundi soir meilleur joueur de l’année 2021 lors des trophées Fifa The Best. Si de nombreux joueurs ont voté en sa faveur, ce n’est pas le cas de Lionel Messi qui a privilégié Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Devant la presse, le buteur polonais a réagi ce mardi à ce choix de "la Pulga".

Si une affiche de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich venait à être annoncée, nul doute que l’opposition entre Lionel Messi et Robert Lewandowski ferait l’objet de nombreux débats. Il faut dire que les deux attaquants se retrouvent régulièrement face à face depuis quelques mois, lorsqu’il s’agit des récompenses.

Si l’Argentin a remporté le Ballon d’or devant le Polonais il y a quelques semaines, ce dernier a pu se consoler avec le titre de meilleur joueur de l’année 2021 lors des trophées The Best, organisés par la Fifa. Mais pour gagner, Lewandowski n’a pas pu compter sur les votes de Messi qui a privilégié dans l’ordre: Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Un choix sur lequel le Bavarois s’est prononcé en conférence de presse ce mardi: "C’est son choix, c’est lui qu’il faut interroger, a-t-il glissé dans un sourire. Je ne lui ai rien fait de mal pour qu’il puisse m’en vouloir, hormis sur le plan sportif."

"Je n’ai pas à dire quoi que ce soit de négatif sur Messi"

Même si la lutte à distance entre les deux joueurs fait beaucoup parler, l’international polonais assure de son côté qu’il n’a rien de personnel contre "la Pulga": "C’est son choix et je dois le respecter, a-t-il encore déclaré. Je n’ai pas à dire quoi que ce soit de négatif sur Messi ou à être en colère".

Il y a plusieurs semaines, le joueur du PSG avait déclaré après avoir reçu son énième Ballon d’or, que Lewandowski méritait d’avoir cette récompense en 2020: "Je veux dire à Robert, c’est un honneur de me battre à tes côtés. Tu méritais ton Ballon d’or l’année dernière. Tu étais le vainqueur. Tout le monde était d’accord là-dessus. Tu aurais dû l’avoir." L’édition 2020 avait été annulée à cause de la propagation du Covid-19, ayant conduit à l’interruption de plusieurs championnats.