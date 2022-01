Fifa The Best: Deschamps pro-Benzema, Messi qui snobe Lewandowski... Le détail des votes

La Fifa a dévoilé le détail des votes qui ont permis de décerner ce lundi les trophées The Best 2021. Didier Deschamps a voté pour trois joueurs des Bleus, en plaçant Karim Benzema en tête. Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine, n’a pas retenu Robert Lewandowski dans son top 3. Et Cristiano Ronaldo a été "oublié" par le sélectionneur portugais.

Ces documents regorgent toujours d’anecdotes savoureuses. Comme chaque année, la Fifa a dévoilé le détail des votes qui ont permis de décerner les trophées The Best 2021. La cérémonie, qui a eu lieu ce lundi à Zürich (Suisse), a notamment sacré Robert Lewandowski. Déjà couronné l’an passé, l’attaquant du Bayern Munich s’est vu attribuer le trophée de meilleur joueur par un jury, au sein duquel les sélectionneurs des équipes nationales ont été invités à établir leur top 3. Tout comme leurs capitaines.

Didier Deschamps a placé trois de ses joueurs en équipe de France (dans l'ordre): Karim Benzema, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. Même choix pour Hugo Lloris. Après l'avoir écarté pendant plusieurs années, Deschamps envoie un signal fort à KB9, avec qui la réconciliation semble totale.

Ronaldo ignoré par son sélectionneur

En tant que capitaine de l’Argentine, Lionel Messi a également participé à ces votes, qui se sont déroulés entre novembre et décembre derniers. L’attaquant du PSG a choisi Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Ses deux partenaires d’attaque au PSG et le taulier du Real Madrid. En snobant donc Robert Lewandowski…

Cristiano Ronaldo, qui porte le brassard avec le Portugal, a soigneusement éviter de mettre le nom de Lionel Messi dans son classement. L’attaquant de Manchester United a voté pour Robert Lewandowski, N’Golo Kanté et Jorginho. Mais CR7 a sans doute grinér un peu des dents en découvrant que son sélectionneur ne l’avait pas inclus dans son top 3. Fernando Santos a attribué des points à N’Golo Kanté, Jorginho et Robert Lewandowski. Un choix qui va faire parler en terre lusitanienne...

Belmadi a voté Benzema, Van Gaal a choisi Kanté

Parmi les principaux sélectionneurs, Djamel Belmadi (Algérie) a voté pour Benzema, Salah et Kanté. Hansi Flick (Allemagne) pour Lewandowski, Salah et Mbappé, Mancini (Italie) pour Jorginho, Lewandowski et Mbappé, Van Gaal (Pays-Bas) pour Kanté, De Bruyne et Salah, Scaloni (Argentine) pour Messi, Mbappé et Neymar.

Chez les capitaines, Thiago Silva (Brésil) a voté pour Neymar, Lewandowski et Jorginho. Eden Hazard (Belgique) pour Benzema, De Bruyne et Jorginho, Harry Kane (Angleterre) pour Lewandowski, Messi et Kanté, Manuel Neuer (Allemagne) pour Lewandowski, Salah et Kanté, Giorgio Chiellini (Italie) pour Jorginho, Lewandowski et Kanté, Virgil van Dijk (Pays-Bas) pour Salah, Lewandowski et Kanté.